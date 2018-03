“La pena no es una venganza, tiene que ser justa”

(ADN).- El juez penal de Bariloche, Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, le dio un marco ideológico a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal rionegrino. Fue a raíz de un fallo en un juicio abreviado por la muerte de un peatón atropellado, que condenó al autor del imputado cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir.

“Muchas veces una pena elevada no es la solución del conflicto”, dijo el juez en el programa De la A a la Z en Canal 6, después de la repercusión que tuvo el caso en la ciudad. “La pena no es una venganza, la pena tiene que ser justa”, agregó.

“Estamos acostumbrándonos a este nuevo ritmo que está impuesto por el Código que comenzó su aplicación en agosto del año pasado”, recordó Gaimaro Pozzi. “Vamos a ir acostumbrándonos de a poco, los hechos resueltos en once o quince días no es la regla”, agregó.

Con respecto al juicio, el magistrado dijo que “quedamos muy satisfechos” y explicó que con el nuevo Código Procesal Penal “hay que sumar rapidez y calidad”.

“El Código brinda una herramienta jurídica muy buena. En el juicio abreviado las partes arreglan y convienen cuál es la suerte que va a tener el imputado en una causa penal determinada”, manifestó Gaimaro Pozzi.

Explicó que en el juicio abreviado “en líneas generales tiene que haber una colaboración por parte de la defensa”. “Son dos intereses que en un principio se contraponen pero después empiezan a unir sus reclamos. Le presentan a un juez un panorama para que homologue ese acuerdo. La persona más importante que tiene que estar de acuerdo en todo este procedimiento es el imputado, si el imputado no está de acuerdo no se puede llevar adelante el proceso”, informó Gaimaro Pozzi.

“Tenemos que tratar de restablecer la armonía entre los implicados y en lo posible restablecer también la paz social”, explicó sobre los juicios en general. “Muchas veces una pena elevada no es la solución del conflicto o una pena de encarcelamiento no es la solución del conflicto”, comentó.

Por último dijo que “la pena no es una venganza, la pena tiene que ser justa hacia una persona que ha cometido un ilícito”. “Los jueces no podemos poner una pena mayor a lo solicitado por la parte. Legalmente no podemos”, sentenció.