“Hay sectores duros que no conciben hacer política sin CFK”

El senador Miguel Ángel Pichetto quiere para el PJ un candidato presidencial que deje atrás el kirchnerismo. Con ese objetivo, recorrerá el país, junto con otros senadores del Bloque Justicialista, para intentar construir un peronismo alejado de un “estilo de conducción que se agotó en los 12 años que fuimos gobierno”.

Para que no queden dudas de su ruptura con Cristina Kirchner , de quien se permite dudar que no vaya a competir en 2019, Pichetto le dijo a La Nación en un reportaje, que el peronismo debe “hacer un compromiso con la sociedad de renuncia a cualquier modelo intervencionista de corte estatista” para ser competitivo.

La postura del senador rionegrino se conoció apenas unos días después de haber impedido que Cambiemos acelere en el Senado el pedido de desafuero de la expresidenta.

La primera cita de lo que podría denominarse el peronismo antikirchnerista será el 6 de abril próximo, en Gualeguaychú, a la que seguirá una reunión en Mendoza, dos semanas después. “No creo en la unidad como valor central”, sentenció el senador para rechazar las convocatorias motorizadas por el kirchnerismo.

-¿Cuál es la idea del encuentro en Gualeguaychú?

-Es el inicio de un camino, de una propuesta dentro del peronismo que tiene como objetivo tomar contacto con los dirigentes locales y los gobernadores, poder conversar, reflexionar, fortalecer la idea de un peronismo democrático, con propuestas dentro del sistema, y evitar los actos de características de juntar gente.

-Suena como una contra cumbre a la reunión celebrada en San Luis…

-No tiene nada que ver con San Luis. No vamos a movilizar gente de otros lugares, no vamos a mover colectivos. Este es un espacio que estamos construyendo desde los senadores y los diputados que también aportan a una visión federal del peronismo. No es reunir a la gente solamente por reunirla. No creo en la idea de la unidad como un valor central. Creo que, al contrario, el peronismo tiene que generar alternativas y resolver los liderazgos dentro del proceso democrático.

-¿Cual sería su rol en este armado?

-Ayudar a armar. No estamos hablando de candidaturas. Las candidaturas vendrán después y en lo que pienso y vengo reflexionando es que tiene que haber un aire de cambio generacional, de renovación de dirigentes para poder mostrarnos a la sociedad en un proceso electoral para ser competitivos.

-Veo que es muy crítico con el acto de San Luis…

-No soy crítico, son construcciones políticas que tienen una forma que no comparto. Creo que hay que hacer política de otra forma.

-¿La idea es palpar el clima político y social de cada provincia?

-Exactamente, analizar en Gualeguaychú la problemática de la citricultura, de la apicultura, interactuar con el gobernador, con los intendentes, con los compañeros. Me parece que eso es lo que hoy necesita el peronismo para construir una alternativa. Ya llegará el momento, creo que después del Mundial [de fútbol], para perfilar una candidatura.

-A esta mirada federal le falta una pata bonaerense…

-La vamos a construir porque hay mucha gente, hay un espacio muy grande en el medio que no se siente contenido por lo que es el kirchnerismo o La Cámpora.

-¿Cómo diferenciarse del kirchnerismo?

-Con decisiones de contenido político ideológico. Qué expresa el peronismo, qué se entiende hoy por representar un centro nacional de debate y discusión frente al Gobierno, qué significa un punto de inflexión y de ruptura con el pasado, con formas y estilo de conducción en el gobierno que se agotaron en los 12 años que fuimos gobierno. No creo que ese modelo y el liderazgo de la expresidenta logre un peronismo competitivo, que pueda ganar en el ballottage. Y también la construcción de una propuesta, qué somos: tenemos que expresar un capitalismo moderno, que defiende la industria nacional, que tiene política internacional y un armado de equipos.

-En el kirchnerismo dicen que Cristina no se presentaría…

-Me permito dudar de eso. Creo que la expresidenta siempre tiene una visión ligada muy fuertemente al poder y hay sectores duros que no conciben hacer política sin ella. De todas maneras, no se puede hacer política sin liderazgo ni propuesta, porque sino quedan subsistentes los liderazgos anteriores.

-¿El alto perfil del kirchnerismo en el PJ favorece al Gobierno?

-La experiencia de las últimas dos elecciones lo demuestra. La controversia del Gobierno con la expresidenta, con La Cámpora y el esquema de candidaturas de izquierda en el peronismo no han tenido un resultado positivo ni en el distrito de mayor raigambre del peronismo como la provincia de Buenos Aires, ni en un momento en el que la economía ha sido un elemento negativo para el Gobierno. Por el contrario, hubo un voto ratificando la decisión política para que lo que se había ido en 2015 no tuviera un buen resultado en 2017.

-Pero Agustín Rossi quiere una gran PASO que incluya a la izquierda trotskista…

-No estoy de acuerdo con eso. El peronismo nunca fue eso, siempre tuvo alianza con partidos del centro democrático. Hemos tenido un ala de izquierda y otra de derecha, pero alianza con el trotskismo, con partidos marxistas? Creo que deberíamos hacer un compromiso con la sociedad de renuncia a cualquier modelo intervencionista de corte estatista. Me parece que deberíamos abonar un camino de construcción más ligado a un capitalismo moderno y no a marcos cerrados como fueron en los últimos cuatro años el cepo y la no salida del default.

