Gennuso contestó a Soria sobre la concesión del Catedral

(ADN).- El Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso le respondió a Martín Soria, sobre sus dichos respecto a la concesión del Cerro Catedral y señaló que “quizás el intendente no estudió bien lo que significa esto para nuestra ciudad, que es no caer en lo que fruticultura ha caído en su localidad, donde no tiene prácticamente futuro si no hace una reconversión a tiempo. Nosotros no queremos ese desastre”.

En declaraciones al sitio digital Bariloche Opina, el jefe comunal barilochense indicó que “quiero mucho a esa ciudad (Roca), porque soy parte de Río Negro. Incluso si en Roca llegara una inversión que le permita al sector frutícola salir adelante, sería el primero en defenderla”.

El intendente de General Roca había expresado en una visita reciente a Bariloche, donde aludió a la readecuación contractual del Cerro Catedral, que “saben que en 20 meses se termina la joda en Río Negro, se terminan las estafas, se terminan los negociados”.

En su respuesta Gennuso también señaló que “podríamos entender este tipo de declaraciones como parte de la politización de un sector que ha tomado esto como una bandera política para volver a establecerse en la ciudad” y agregó que “quiero que a mi provincia la vaya bien y si pudiera, le pondría el hombro a Roca más allá de lo partidario”.

“Si a Roca le pasara lo que le está pasando a Bariloche, yo sería el primero en abrazar al intendente y decirle “vamos para adelante que queremos que tu ciudad tenga futuro”, enfatizó Gennuso.

Fuente: Bariloche Opina