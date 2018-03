El dirigente radical se mostró duro por el caso Chocobar y la ausencia de definiciones económicas en el discurso presidencial ante el Congreso. Apoyó la discusión por el aborto.

Ricardo Alfonsín planteó hoy sus críticas por el rumbo de la administración nacional y le restó importancia a la presencia del radicalismo en Cambiemos al asegurar que “este es un gobierno del PRO, que niega que ésta sea una coalición, lo cual no quita que no podamos influir en las decisiones de gobierno”, publicó Página 12.

El hijo del ex presidente Raúl Alfonsín se mostró crítico en los últimos meses por aspectos como la reforma previsional y el nombramiento por decreto de jueces en la Corte Suprema. Volvió a insistir con sus críticas y sumó el aspecto económico, tras el discurso de Mauricio Macri en el Congreso. “No se habló de la industria, que debería tener un rol central, de los jubilados, no se dijo qué tipo de crecimiento se propone, ni de la clase de inserción que se quiere en el mundo”. Añadió que “para el PRO, todo se agota en la seguridad jurídica” y “el resto lo define el mercado”.

También se mostró crítico del manejo de la Casa Rosada con el caso del policía Luis Chocobar. En ese sentido, se mostró crítico del gatillo fácil y dijo que “hay una seguridad que no es democrática”. Contrapuso el apoyo de Macri al policía que mató a un delincuente por la espalda con el debate del aborto. “Fue una decisión valiente del presidente, habilitar un debate que hay que dar pese al costo político”. Agregó que “mientras se discute sobre la prevención y la conciencia, mueren muchas mujeres pobres por embarazos involuntarios”. Y calificó el tema como “una deuda pendiente de los políticos”.

Por otra parte, y ante las causas de corrupción, opinó que “los argentinos debemos asegurarnos que la justicia sea independiente de la política y de cualquier otro poder” y estimó que “la Justicia determinará” en casos como los de Carlos Zannini y Gustavo Arribas. Aunque dijo que “esto es un problema que viene de 2006, cuando la reforma del Consejo de la Magistratura”.

Finalmente, por FM La Patriada, y de cara a 2019, aseguró que el armado de un frente dependerá, no de él, sino de la UCR, y que por ahora, “el radicalismo debe explicar por qué acompañó decisiones que no son las mejores para el país”, como la reforma previsional. “Si no podemos influir y somos una escribanía, no debemos colaborar en ese sentido”.