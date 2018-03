“El aumento del gobierno equivale a un litro de leche”

(ADN).- El titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi, elevó una nota a la Secretaría de la Función Pública para

solicitar que manifieste formalmente cuál es el marco legal a partir del cual el gobierno convoca a la discusión salarial. También pidió que adelanten si la oferta es la misma (15%) y consideró, de ser así, que solo “equivale a un litro de leche”.

Scalesi cuestionó que la convocatoria se de fuera del Consejo Provincial de la Función Pública. Y se negó a que los trabajadores “sean la variable de ajuste”.

En una extensa misiva, el jefe del gremio estatal, planteó:

“Como secretaria de dicho organismo, estará usted al tanto de lo que dice nuestra Ley (Nº 3052) respecto a la convocatoria de discusión salarial, que se hace en el marco de ese Consejo, con la participación del gobernador de la provincia, del ministro de Economía, del secretario general de la Gobernación; la secretaria de la Función Pública y representantes del gremio mayoritario.

En vistas a la reunión informal del 1º de marzo y a esta nueva convocatoria, le solicitamos que, si el gobierno cita a una discusión salarial esté enmarcada legalmente. La Ley actual es la del Consejo Provincial de la Función Pública, una convocatoria abierta requeriría la creación de una Ley de Convenio Colectivo de Trabajo o la modificación de la actual.

Por otro lado, si la oferta sigue siendo la misma, el incremento del 4% y del 3% propuesto por el gobierno para el primer semestre, solo alcanzaría al equivalente a un litro de leche por día para la categoría 1; ¼ de kg de carne picada por día para la categoría 12 o 1 kg y cuarto de pan para la categoría 18. De mantenerse esa propuesta casi irrisoria, la UPCN considera que la reunión convocada para el próximo lunes sería estéril. Los números formulados por el gobierno son a todas vistas insuficientes para paliar -incluso en parte- el gran deterioro que sufrieron nuestros salarios de trabajadores de la Administración Pública.

Nosotros remarcamos que no podemos ser siempre la variable de ajuste. Las familias de trabajadores de la Administración Pública de Río Negro tienen salarios que no alcanzan para cubrir los gastos de la canasta básica. El gobierno provincial debe tener en cuenta que el ajuste debería pasar por otro lado, no por los sueldos de los que menos cobran en el Estado. Sin ir más lejos, en el mes de enero, a través de la Resolución 130, el Ministerio de Economía provincial otorga un incremento presupuestario a la empresa ARSA de $ 12.478.938, que como venimos diciendo es deficitaria y en vez de aportar al Estado, le solicita ayuda económica para su funcionamiento; o la Resolución 150 (publicada, como la anterior, en el Boletín Oficial nº 5636 de enero de 2018) que autoriza a la empresa EMFOR S.A a una modificación presupuestaria ‘justificada’, para cubrir entre otras muchas cosas, el aumento salarial de 2017 de los empleados de esa empresa, que fue del 27% (mientras a los trabajadores de la Administración Pública no nos reconoce el porcentaje que nos debe de 2017 y cuyo compromiso está vigente); o la empresa ALPAC a cuyas arcas el gobierno salió a socorrer con 8 millones para el pago de salarios; o los decretos y resoluciones a través de las cuales el gobierno paga a las empresas que ganaron licitaciones de obra un ajuste que llama ‘adicional de obra’ (antes era ‘mayores costos’) que dichas empresas solicitan y obtienen ampliando de esta manera los costos de obra por argumentos tales como la inflación.

Solamente ponemos estos pocos ejemplos, porque llenaríamos cientos de carillas detallando este tipo de erogaciones que hace el Estado, readecuando presupuestos de empresas o subsidiando a empresas deficitarias.

Además, teniendo en cuenta que ya estamos en marzo y que los salarios vienen atrasados desde hace dos años, más estos dos primeros meses de 2018 (porque la Región Patagónica tuvo la inflación más alta del país en el mes de enero -2,6 %- y una previsión que supera los 2 puntos para febrero) estaríamos con esa propuesta gubernamental del 4% para marzo, apenas actualizando los salarios de acuerdo a la inflación de los dos primeros meses de 2018.

En la reunión informal del 1º de marzo, la UPCN presentó un petitorio, planteando diversos puntos que hacen a la cuestión salarial y cuya respuesta aún no hemos recibido

Por todo esto, solicitamos al gobierno que la propuesta sea superadora de la actual y considere que el ajuste del gasto público debe salirse de la variable salarios, más aún de los sueldos más bajos que son los de los trabajadores de la Administración Pública de esta provincia”.