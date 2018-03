Denuncian deficiencias en la SENAF de Bariloche

(ADN).- Trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Bariloche, denunciaron que este organismo creado recientemente por el gobierno provincial no cumple con su misión de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con leyes y pactos nacionales e internacionales, sino “que los vulnera”.

Señalan que pidieron una reunión y “urgente solución a los problemas existentes” a la secretaria Roxana Méndez, a la directora local, Daiana Salussoglia Costantino, al mInistro de Desarrollo Social Nicolás Land y a la delegada de Desarrollo Social Bariloche, Natalia Almonacid, a la vez que requieren la intervención de los poderes legislativo y judicial.

Los trabajadores de la SENAF explican que se somete a jóvenes alojados en centros de contención, a riesgos en su integridad psicofísica; que se vulnera el derecho a la salud de los N, N y A, no concurriendo a atención psicológica, psiquiátrica y demás tratamientos por falta se vehículo y o personal; se vulnera el derecho a la educación de los N, N y A, ya que no concurrieron a jardín y o escuela, por falta de vehículo y o personal. Todos los niños han comenzado una semana después por carecer de útiles escolares; no se garantiza el derecho a la educación, discontinuando o negando entrega de módulos alimentarios, con el argumento de que no se dispone de ellos y que se incumplen disposiciones judiciales, autorizando egreso por fines de semanas a jóvenes alojados en centros de contención por falta de personal.

Explican que más de 20 barrios de Bariloche y el municipio de Dina Huapi no cuentan con equipos de profesionales que realicen acompañamiento a las familias que lo requieran por padecer vulneración de derechos, tales como abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar, consumo problemático, situación de infracción a la ley, desocupación, problemas habitacionales, nutricionales, situaciones socioeconómicas sumamente criticas.

Denuncian que a partir de un acuerdo de la Delegada de Desarrollo Socia, Natalia Almonacid y la Secretaria de SENAF Roxana Méndez, se ha agudizado la falta de espacio físico que permita realizar entrevistas a las familias y desarrollar la tarea laboral; acentuando la falta mobiliarios, sillas, escritorios, muebles, fotocopiadora, tinta para imprimir, carga en cospeles, etc.

También hacen público que a pesar de haberse logrado el pase a contrato, aun existen trabajadores precarizados que continúan percibiendo $3700, sin obra social, ni aporte jubilatorio ni ART.

Los trabajadores de la SENAF explicaron que “queremos hacer pública esta situación ya que tenemos la firme decisión de no ser cómplices y sostendremos nuestro compromiso con las familias con las que trabajamos”.