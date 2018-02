Pogliano inauguró pavimentación en El Bolsón

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, inauguró esta mañana las obras de pavimentación de las calles 25 de Mayo y José Hernández. El jefe comunal destacó que “esto habla de un ordenamiento interno de las cuentas, pero aún más significativo es que de esta manera se conecta más estos barrios que fueron postergados en otras gestiones”.

Pogliano, quien esstuvo acompañado por la presidente del Concejo Deliberante Adriana Del Agua, señaló que la obra que demando 4.000.000 de pesos, fue realizada “con fondos netamente provinciales”.

“En estos dos años de gobierno se ha logrado un orden institucional y la creación del fondo de de infraestructura, el trabajo en conjunto con el Concejo Deliberante”, sostuvo Pogliano.

A su vez, la presidente del concejo Adriana Del Agua remarcó que “esto me produce mucha emoción porque cada vez que se inaugura una obra de agua o de cloacas que no se ven, se olvidan, pero esto se ve y este pavimento no lo usan sólo los vecinos, sino que descongestiona otras arterias céntricas dándole más circulando a los barrios del norte de nuestra ciudad”.