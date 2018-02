Paro bancario y feriado de Carnaval

(ADN).- Hoy no habrá actividad bancaria debido al paro dispuesto por la Asociación Bancaria en protesta por los planes jubilatorios del gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires y el reclamo de paritarias libres y sin techo, pero que se suma al fin de semana y al lunes y martes no laborables por el feriado de Carnaval. Un

prolongado período de cinco días donde faltará dinero en efectivo porque no habrá reposición de billetes en los cajeros automáticos.

El uso de las tarjetas de débito y crédito serán un método obligado para las compras y otras erogaciones y los comercios facilitarán su uso como único medio de venta.

Quien no ha tomado las previsiones de contar con dinero efectivo tiene como posibilidad de recurrir a supermercados (La Anónima y Cooperativa Obrera) para realizar retiros, pero en estos sitios ya rige la modalidad de sólo entregar efectivo con un tope.