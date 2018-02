Frutazo: el kilo cuesta 60, el productor gana 5 pesos

(ADN).- Los productores furtícolas regalaron 30 toneladas de manzana en Cipolletti. Fue ayer, en la banquina de la ruta 22. Fue para visibilizar la crisis del sector. Es fruta de la cosecha pasada que “ya no vale nada”. Volvieron a pedir que se bajen los costos de la energía. Y dijeron que el kilo cuesta 60 pesos y a ellos les pagan 5.

“60 pesos cuesta el kilo de manzana en los supermercados” dijeron los chacareros del Alto Valle que denuncian que de esa cifra, a ellos sólo les quedan 5 pesos. “Los restantes 55 se los quedan los intermediarios, volviendo insostenible la actividad” denunciaron.

La protesta fue llevada adelante por la Federación de Productores. Las Cámaras de Cipolletti, Fernández Oro y Allen aportaron las manzanas.

Los productores volvieron a pedir ayuda a Nación de 600 millones de pesos para cubrir los gastos de la actual temporada de cosecha. Lo que necesitan -aseguran- es 1,50 pesos por cada kilo de fruta. También reiteraron el reclamo por el aumento los costos energéticos, y recordaron que presentaron un petitorio al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, pero que hasta el momento no han tenido respuestas.

Por otra parte, el presidente de la Federación, Sebastián Herández, indicó: “Los productores no saben qué hacer con las variedades que tienen en las plantas y aún quedan muchos bins. No hay exportación, el mercado está rotado y eso hace que la fruta vaya quedando y que los costos sigan aumentando. Sin embargo, cuando vas a los supermercados acá en el Valle en las góndolas vez el kilo de manzana roja a $65,90, la Granny Smith a $70, la Williams a $50, pero de todo esto, el productor no percibe nada. Esto quiere decir que hay algo que no anda bien”.

(Foto: LM Cipolletti)