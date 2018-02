Docentes avisan que no aceptarán el 15 por ciento

(ADN).- La secretarial gremial de Suteba, María Laura Torre, declaró que los gremios apuntan a discutir en el inicio de la negociación prevista para el próximo jueves en provincia de Buenos Aires, “la no pérdida del poder adquisitivo del salario y la cláusula gatillo”.

“El Gobierno planteó una inflación del 10%. Luego pasó al 15% y las consultoras ya plantean una inflación del 20%. Con lo cual no podemos aceptar un 15% en nuestra paritaria”, afirmó Torre en declaraciones al programa “Mañana Sylvestre”, que se emite por Radio 10 y agregó que “no queremos sentarnos en una mesa en donde nos impongan un techo, no serían paritarias libres”.

La dirigente sindical no olvidó mencionar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, de quien dijo que no solo “incumple con su palabra” al no haber abierto la discusión paritaria en noviembre sino que tampoco cumple con los acuerdos con los gremios docentes.

“La decisión final la van a tener los compañeros en Asamblea, pero estamos convencidos de que no vamos a aceptar el 15% en nuestra paritaria”, insistió la dirigente de Suteba.

Por su parte el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, también señaló en declaraciones radiales que “hay que salir de la lógica intimidatoria que llevan adelante algunos gremios, que hemos tomado de manera natural cuando en realidad no lo es, que el 1 de febrero ya anunciaron que no van a iniciar las clases, lo cual complica cualquier negociación” y dijo que la Ctera, “hace mucho tiempo que ha corrido su lógica gremial hacia una lógica política”.