Chubut amenaza con quitar dos áreas petroleras a YPF

El gobernador de Chubut Mariano Arcioni anunció la rescisión del contrato de explotación de dos yacimientos hidrocarburíferos a la petrolera estatal YPF.

“He dado las instrucciones al ingeniero (Martín) Cerdá, (ministro de Hidrocarburos) para revertir dos áreas de YPF”, anticipó hoy el mandatario, al finalizar el acto central por el 117° aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con la emisora local Cien Punto Uno, Cerdá comunicó que “si luego de hacer un exhaustivo análisis de que no se han cumplido los contratos, desde el Ministerio estaríamos en condiciones de iniciar el proceso de reversión”.

Según informó el diario El Patagónico, se trata de las áreas Río Mayo y Sarmiento, valuadas según la provincia en $ 200 millones. “Le quiero decir a YPF, a los comodorenses, a la provincia del Chubut, que la Provincia sí tiene una deuda con YPF, pero ellos tienen una deuda aun mayor con nosotros”, dijo el mandatario.

Fuentes patagónicas aseguran que el enojo de Arcioni con la compañía no es nuevo, pero que se acrecentó en las últimas semanas, luego que YPF cortó el suministro de combustibles para los generadores eléctricos del interior provincial por una deuda y por la falta de apoyo económico al acto conmemorativo de Comodoro. “Que hoy la empresa emblemática del país, de la provincia, de Comodoro, no nos esté acompañado no es solamente un revés para las autoridades sino también para todos los ypefianos que han dado durante décadas lo mejor de sí para el crecimiento de Comodoro, la Provincia y el país”, aseveró el gobernador.

“Que hoy no estén aquí acompañándonos es una falta de respeto para todos nosotros, espero que emitan las disculpas del caso. Ni el intendente (Carlos Linares), ni ustedes, ni nosotros no merecemos este revés”, afirmó exultante.

En el mismo discurso, el gobernador cuestionó la falta de inversiones comprometidas por YPF en su distrito y los supuestos daños al territorio. “Vamos a aplicar las multas que les tenemos que aplicar por todos los desastres ambientales que vienen realizando y el último, del pozo que ustedes ya saben, que ha contaminado más de 150 hectáreas de nuestra provincia”, advirtió.

Ninguna autoridad de la operadora que preside Miguel Gutiérrez asistió al acto y fue recalcado tanto por el gobernador como por el intendente Linares. “Van a dejar de contaminar, invertir lo que tienen que invertir, tener la responsabilidad que tienen que tener y tener la gratitud que tiene que tener YPF y Nación para este pueblo”, remarcó Arcioni.

Días atrás, el ministro de Infraestructura chubutrense, Alejandro Pagani, había cuestionó “la falta de sensibilidad” de YPF por dejar de enviar el combustible a las localidades del Chubut profundo. “A partir de una deuda de no muchos meses, YPF está demorando y en algunos casos interrumpiendo el suministro de combustible para los generadores del interior provincial”, detalló Pagani, y añadió que “esta es una decisión que demuestra la falta de solidaridad y sensibilidad de una empresa que hace más de 100 años que se está llevando la riqueza de la provincia”.

“Con esa decisión de interrumpir el suministro no solamente se afectó a los pobladores de las localidades del interior, que ya de por sí es grave, sino que además la falta de suministro eléctrico puede llegar a afectar a servicios esenciales y básicos como es la prestación de Salud”, manifestó el ministro la semana pasada. “Debería haber otro tipo de trato por parte de la empresa petrolera porque ellos no desconocen que con esas decisiones están perjudicando a los sectores más desprotegidos de nuestro interior provincial”, añadió.

“Este tipo de cuestiones se deben resolver dialogando y no de esta manera. Hay que poner en la balanza todas las cuestiones que YPF tiene con la Provincia, que no es solamente la provisión de combustible a algunas reparticiones. ¿En cuánto puede afectar una deuda de unos meses a una petrolera como YPF? En nada, sin embargo, con la interrupción del suministro de combustible se perjudicó a miles de chubutenses”, sostuvo el funcionario.

En el mismo sentido se había expresado el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila. “Hoy no hay energía en los pueblitos porque YPF ha cortado el suministro de combustibles nefastamente. Esto hace que los pueblitos más necesitados de la Provincia este pasando una nueva crisis”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio, por FM La Petrolera 89.3 MHz. “Esto no se puede permitir en un debate serio y consistente”, aseveró.

