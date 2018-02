A pesar de las promesas, Roca se quedó sin luz

(ADN).- “Con esta obra provincial, Roca nunca más tendrá que pasar 24 horas sin luz”. La frase corresponde a Alberto Weretilneck, en la inauguración del nuevo centro distribuidor en 13,2 KV. Pero la ciudad estuvo casi todo el día de ayer sin luz.

La ciudad del Alto Valle sufrió más de 20 horas de cortes y generó incovenientes en los vecinos, comercios e industria.

“Es un horror el corte, perdemos muchas cosas económicamente hablando. Encima que ya no nos favorece el precio de las boletas de la luz que siempre están aumentando. Perdemos mucho, además de eso la gente ya no viene a consumir las cosas frescas que por lo general atraen a muchos clientes que siempre se terminan llevando otras cosas”, indicó Alicia al diario Río Negro, la dueña de un Kiosco sobre Avenida La Plata, que ayer por la noche tuvo que regalar los helados que tenía en su local para no perder la mercadería.

“Es el gobierno de la desidia y de la irresponsabilidad“. Así lo manifestó la legisladora del Frente para la Victoria, Marta Bizzotto. “Hace quince días el gobernador Alberto Weretilneck inauguró una obra en la ciudad con bombos y platillos, insistiendo que con esa inversión los vecinos de Roca no pasaríamos por más cortes de este tipo. Sólo pasaron dos semanas y el sistema volvió a colapsar”, expresó Bizzottó.

Y agregó que “tiene que decirle a los roquenses y a todos los rionegrinos cómo puede ser que el gobierno de la provincia haya gastado más de 30 millones de pesos en una obra que no ha dado ningún fruto”.

Con respecto a las fallas en el sistema eléctrico, la legisladora afirmó que “la única información que trascendió es que Transcomahue salió de servicio y por ello se produjo el corte en toda la ciudad de General Roca y Cervantes”.

“Vemos como el Gobierno provincial sólo recauda a través de impuestazos, pero no vemos las inversiones que dice hacer, al menos los hechos así lo demuestran, los roquenses seguimos siendo postergados por este gobierno de irresponsables”, sentenció Bizzotto.