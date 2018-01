Suspensión del intendente Colil: “Todo muy politizado”

A pedido del Tribunal de Cuenta municipal, el Concejo Deliberante de Ramos Mexía suspendió por 60 días al intendente local Patricio Colil (FpV), por incumplimiento de la Carta Orgánica al no presentar en tiempo y forme las rendiciones de cuentas. Cumplido este plazo el cuerpo deliberativo podría evaluar llevau adelante un proceso de juicio político. El Ejeutivo municial quedó a cargo de la presidente del Concejo Municipal Yanina Guzmán (JSRN), mientras se cumpla la suspensión de Cali.

También fueron separados de sus cargos los secretarios de Gobierno, de Desarrollo Social, la Tesorera y el responsable del área de Hacienda, integrantes del gabinete municipal.

Cabe señalar que el presidente del bloque de legisladores del FpV acusó a los concejales de pretender la destitución del intendente de Ramos Mexía, elegido por el voto popular y a la vez secuestionó la auditoría externa contratada para analizar las cuentas municipales.

Por otra parte en ámbitos políticos se observa una semejanza en este proceso de la comuna sueña, con el llevado a cabo en Villa Regina con la suspensión del ex intendente Daniel Fioretti, quien finalmente renunció al cargo.

La concejal de JSRN y titular del Concejo, Yanina Guzmán, señaló al sitio digital Línea Noticias, en referencia a las actuaciones del intendente Colil, que “Él siempre presentó unos balances, de los cuales nosotros pedíamos que estén respaldados por una rendición y nunca fue así. Advertimos que ingresaron 17 millones de pesos en 2016 y 19 millones en 2017 en concepto de coparticipación. Además hubo convenios de mantenimiento escolar del 2016 que recién envió un año después ya ejecutados por 5 millones de pesos”.

“Está todo muy politizado”

En declaraciones a la prensa el jefe comunal de Ramos Maxía, Patricio Colil, denunció que quieren destituirlo. Agregó que “hay puntos de la carta orgánica que quizás se obviaron, pero no revisten gravedad al proceso financiero y administrativo de la municipalidad. Me cuestionan algunas notas que por ahí no le contesté al Concejo Municipal, o algunas contrataciones en comedores escolares, pero nosotros buscamos un mejor precio dentro y fuera de la población”, argumentó.

Sobre los cargos que se le imputan, Colil dijo que “yo no puedo llamarlo irregularidades, no son argumentos para destituir a un intendente. Hicieron mucho hincapié en una auditoría del período del 30-12-15 al 30-6-16 donde no se presentaban las rendiciones respaldatorias, pero si estaban los balances y las hojas de banco y rentas generales, por eso digo que está todo muy politizado”.