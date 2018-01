Rechazo al tope salarial y retiros voluntarios

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazo el tope del 15 % de aumento salarial para las negociaciones paritarias y también al plan de desvinculación de agentes del Estado, que fue “el gran mal de la década del noventa”.

A su vez, el gremio estatal señaló que pedirá un 25% de aumento salarial en la paritaria provincial, ante al 15% indicado por Weretilneck. El titular del gremio dijo que este porcentaje se corresponde con los índices inflacionarios del país y remarcó que el 15 por ciento que se piensa aplicar como techo a las discusiones paritarias “es inviable”.

En cuanto a los retiros voluntarios, el secretario general de ATE, señaló que “han sido uno de los mayores males de los noventa. La idea del Gobierno provincial de adherir a esta propuesta es equivocada y la afectada terminará siendo toda la sociedad rionegrina. En nuestro Estado no sobran los trabajadores”.

“Repudiamos las presiones y los aprietes del Gobierno nacional. Esta idea de condicionar el desembolso de dinero fresco o los permisos para otro tipo de deuda al cumplimiento de supuestas metas fiscales, es perversa. En nuestra provincia no existen trabajadores interesados por más tentadora que pueda ser la propuesta de retiro”, indicó el gremialista, quien considera por un lado, que Río Negro no forma parte de las provincias que tienen que ordenar su recurso humano y por el contrario hay numerosas áreas estatales cuyo funcionamiento se encuentra en riesgo a partir de la falta de personal y por el otro, que no existen empleados interesados en ser incorporados en ningún régimen de cesación anticipada en la prestación de sus servicios laborales.