Pichetto defendió el apoyo al paquete de leyes

El Senador de Argentina Federal, Migue Pichetto aseguró que las provincias que representa su bloque consiguieron beneficios económicos en la negociación, por lo que votaron a favor del paquete de leyes. Además, adelantó que el desafuero de CFK podría tratarse en marzo y que no tiene apuro por debatir la reforma laboral.

Pichetto advirtió que los Senadores tienen la tarea de representar los intereses provinciales, por lo que, “si formamos parte de la discusión y logramos ventajas para nuestras provincias, cómo no íbamos a votar” el paquete de reforma previsional, tributaria y Presupuesto 2018 del Ejecutivo. De este modo, defendió el acompañamiento del PJ, cuyos gobernadores negociaron con Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y obtuvieron cuantiosas partidas presupuestarias para obra pública en sus provincias a cambio del voto positivo.

En entrevista con el diario La Nación, el titular de Argentina Federal se adelantó a los debates que vendrán en el futuro. En relación al discurso de CFK y el pedido de tratar su desafuero el miércoles en el recinto, Pichetto señaló que “un tema así requiere de análisis y de dictamen. Lo haremos en marzo, cuando se constituyan las comisiones (…) El caso Menem (quien tiene una condena pero goza de protección parlamentaria) tiene que ver con una visión de protección de los fueros y de la representación parlamentaria y legítima en términos electorales, que implica la sentencia definitiva y el principio de cosa juzgada”. Por lo tanto, adelantó que no cambiará su posición sobre el desafuero de la exPresidenta y votará en contra.

Otro de los debates pendientes para 2018 es el de la reforma laboral, muy resistida por los sindicatos pero que contó con el acuerdo del triunvirato de la CGT. Pichetto había pedido que la central obrera vaya a la Cámara Alta a defender el proyecto, caso contrario, no lo debatirían. Esto no ocurrió y el Senador adelantó que “para febrero no creo que constituyamos la Comisión de Trabajo. No tengo ningún interés en hacerlo. No vamos a jugar con los tiempos del Gobierno. Además, que primero el Gobierno arregle con los sindicatos. No estamos dispuestos a tolerar que se construyan iniciativas que no son defendidas por el propio gobierno”.

Finalmente, consultado por la decisión del Gobierno de cambiar la meta inflacionaria al 15% horas después de que el Senado aprobara el Presupuesto 2018 con un índice del 10%, Pichetto analizó que se trató de “un menosprecio al Congreso. También una asunción de que no se puede hacer política económica sólo con el Banco Central o con política financiera. La política económica tiene que ver con la realidad de la calle, con el aumento de los precios, con la inflación”.