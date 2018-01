Land en la mira

Los bares de Viedma son una fuente inagotable de rumores políticos en verano. Es un deporte que se perfecciona año a año, fundamentalmente porque la ciudad está cada vez menos vacía y los operadores no se toman vacaciones en esta época, prefiriendo salir en otra época del año, persiguiendo el calor.

En estos días se mastica mucho la interna del gabinete de Weretilneck. El clásico es la puja entre el secretario general Nélson Cides y el ministro de gobierno Luis Di Giácomo. Pero hay un integrante que logró aunar el criterio de ambos y dejar la grieta de lado para apuntar sus cañones allí. Es el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land.

La queja es que su tarea no fue la esperada y fue consumido por la pelea con ATE. Además, tiene chisporroteos con la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez. Y no generó políticas de contención a los sectores más vulnerables. Es criollo, no hace política ni suma para el proyecto en un sitio clave.