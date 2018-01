Como la gota que horada la piedra, la Secretaría de Medios rionegrina está insistente. Hace meses que implementó la técnica (?) de reiterar, repetir y retransmitir hasta el cansancio cierta información. Eligen algunos temas que no logran instalarse en la agenda mediática como estaba previsto -como el Plan Castello- y machacan, sin mucho éxito.

Pero la táctica termina por ser inconducente, ya que no solo la insistencia no pone los temas en los medios, sino que como mucha información es vieja, cuando algún editor distraído la publica, ya no tiene vigencia.

Se ve que los muchachos están convencidos que la comunicación es como el burro…