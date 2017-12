El ex Secretario General de la Gobernación aventaja a sus posibles competidores del oficialismo en la carrera por la intendencia de Viedma. Unos números que se comienzan a procesar -de todos los partidos- muestran esa diferencia. La consulta es sobre imagen e intención de voto.

Por ahora se mantiene en reserva y quien la encargó no tiene en sus planes ventilarla, pero cuando la vio, se sorprendió. El ex concejal no es el candidato natural de Juntos pero asegura que dará la batalla. Sabe que la Casa de Gobierno tiene en mente sondear entre un abanico de dirigentes.

Los datos surgen justo en medio de la grieta. Sabrá Matías que es el que mejor mide?