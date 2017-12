Se moviliza el peronismo de El Bolsón

Sectores del peronismo de El Bolsón que representan a agrupaciones políticas, gremios y corrientes internas se expresaron en favor de la “unidad y el consenso” para sumar en pos de lograr espacios en el Ejecutivo municipal, el legislativo local y acompañar el desarrollo provincial.

Este propósito fue expuesto en conferencia de prensa por el concejal del Frente para la Victoria, Mario Scandizzo; Américo Paredes, ex intendente y ex concejal del peronismo bolsonés; Marcelo Contardi, por el partido vecinal Movimiento por El Bolsón; Daniel Bauza en representación del partido vecinal MOSVEB y Erverto Inostroza, en representación de la agrupación Valle Nuevo, que integran Cristina González junto al ex legislador Rubén Torres, que interan este espacio político, con gremios y sectores del PJ y del kirchnerismo de la localidad.

“Pensamos un espacio en común de cara a las elecciones del año 2019,y que en el tiempo podamos darnos el proceso de encontrar a la mejor mujer u hombre que pueda representar este espacio tanto en el ejecutivo y legislativo local, también acompañaremos el desarrollo de la política provincial, ya que este espacio es amplio, y abierto, generando posibilidades que se sigan sumando personas, instituciones, ideas y de esa manera de darle a la sociedad esa respuesta que espera de la política, en pos de conseguir soluciones a las demandas sociales”, explicaron en una conferencia de prensa llevada a cabo en El Bolsón.

Destacaron que “nuestro camino será sumar a todos, los que pensamos igual y también a aquellos que con otra mirada tienen una posición diferente a algunas cosas, la idea de comenzar con tanto tiempo de anticipación es que nos permita llegar al gobierno como un equipo de trabajo consolidado, con un proyecto con objetivos en común, que el tiempo nos permita elegir a nuestro representante del espacio político mejor posicionado según la demanda social, que nuestra unión estratégica sea a un proyecto y no a una mera conveniencia política a meses de la contienda electoral, que nuestra campaña este basada en el tiempo y en nuestras acciones que podamos demostrar con el compromiso que asumamos con nuestra sociedad”.