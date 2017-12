Remozaron la Comisaría y le sacaron la placa de la Memoria

(ADN).- Polémica. Remodelaron la Comisaría Cuarta de Cipolletti, y le sacaron la señalización que tenía el edificio, indicando que allí había funcionado un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar.

Inmediatamente, organizaciones de Derechos Humanos y sectores político pidieron que se vuelva colocar la placa.

“Las refacciones no son justificativo para quitar la señalización, y la tendrán que reponer. Vamos a exigirlo en lo inmediato. Le corresponde a la Policía hacerlo, están en falta y es algo gravísimo lo que hicieron. Si las refacciones en la fachada finalizaron y no lo pusieron, es porque no hay intenciones”, aseguró el legislador del Frente para la Victoria, Marcelo Mango, al diario LM Cipolletti.

El legislador dijo que ya se entrevistó con el comisario Daniel Uribe, pero que hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta.