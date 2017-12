Reforma tributaria: “afectará” a mutuales y cooperativas

Los legisladores del Frente Para la Victoria, María Inés Grandoso y Raúl Martínez, alertaron que la reforma tributaria les quita la exención del impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas, “lo que generaría un gran perjuicio a estas entidades solidarias”.

Es por ello que dirigieron una nota a los diputados nacionales por Río Negro, para expresar algunas consideraciones vinculadas al Proyecto de Reforma Tributaria, que cuenta con media sanción del Senado y próximamente será tratada en la Cámara de Diputados.

“A la luz de este proyecto se desarrollan las implicancias impositivas y económicas que esta modificación produce en estas entidades (mutuales) desvirtuando desde ya su esencia; la necesidad de fomento y el elevado fin social que se traduce en espíritu de solidaridad y ayuda recíproca, por mandato expreso de su ley de creación- Ley 20321”, señalaron.

Agregan en la misiva que “las mutuales no persiguen fines de lucro y por lo tanto no están sujetas a imposición alguna tanto a nivel nacional, provincial y municipal”.

De aprobarse en la Cámara Baja la modificación, según los parlamentarios, “el impacto social y económico de esta medida, generará un daño irreversible en cada una de las comunidades. Se dejarán de prestar servicios esenciales, no se podrán subsidiar servicios como salud, capacitación, deporte y recreación, planes de viviendas, se perderán fuentes de trabajo y se verán resentidas las economías regionales”.

Martínez y Grandoso recordaron que “en nuestra provincia existen más de 70 mutuales que se integran en 4 sectores: de empleados públicos, de colectividades, de oficios y profesiones y las abiertas. Abarcan un universo de alrededor de 180 mil asociados directos. Brindan cobertura en salud, educación, capacitación, vivienda, farmacia, turismo, recreación, subsidios, consumo y ayudas económicas entre las más destacadas”

“La aplicación del proyecto de reforma, pondría en serio riesgo la sustentabilidad económica, patrimonial y financiera, para seguir cumpliendo con los objetivos de su ley de creación”, concluyen.

Para los legisladores “Similar situación se presenta con las cooperativas. Las mismas no trabajan el concepto de rentabilidad económica porque buscan la prestación de servicios a sus asociados y en ello se trata de salvar los costos y no obtener ganancias, ya que su fin no está en el lucro sino en el desarrollo humano equitativo”.

Como dato, Grandoso y Martínez citan que “si finalmente se impone el impuesto a las ganancias, en el caso de nuestra provincia de Río Negro el gobierno debería sustentar el desfasaje generado en la economía de las mutuales y cooperativas ya que el artículo 100 de la Constitución de Río Negro dice: “El Estado reconoce la función económica y social del mutualismo y de la cooperación libre, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de trabajo y ocupación. Implementa las políticas destinadas a la difusión del pensamiento mutualista y cooperativista, la organización, el apoyo técnico y financiero, la comercialización y distribución de sus productos o servicios.