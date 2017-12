Pymes preocupadas ante el inminente acuerdo Mercosur-UE

Dirigentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), advirtieron ante las Comisiones de Industria y Comercio; Ciencia y Tecnología y Relaciones Exteriores y Culto del Senado Nacional, sobre el impacto negativo que podría tener el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la industria local y reclamaron por la falta de información.

“Por versiones periodísticas estamos viendo que el acuerdo está cerrado, que no se permite ninguna discusión. Esperamos que el Senado, con su mayoría de miembros opositores, pueda pedir que se abra ese libro, que hoy está cerrado, para tener información. Nuestra esperanza es poder discutir junto a ustedes, los Senadores Nacionales, cuando les llegue el acuerdo y se conozca en su totalidad”, afirmó el presidente de CGERA, Marcelo Fernández.

Advirtió sobre los riesgos para el sector textil: “nosotros al no marcar las tendencias de la moda, cuando en Europa se termine la temporada y no se venda la mercadería, la recibiremos acá a precio de remate, y eso no figura en ningún lado”. “Esa situación hipotética es un ejemplo de cómo este acuerdo puede llevar a destruir empleo y producción local”.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) Ariel Aguilar, coincidió con lo manifestado por los representantes de las diversas cámaras y afirmó que “con este acuerdo estamos entregando miles de puestos de trabajo; si el proyecto va a ser seguir vendiendo productos agropecuarios a cambio de nuestra industria, vamos a tener problemas”.

También indicó que “los principales problemas que tienen las pymes hoy son la caída del consumo interno y la suba de importaciones, aunque a veces se quiera correr el eje del problema”.

Las Cámaras que componen a CGERA, los representantes de la CGT, CTA y una decena de representantes de industrias y servicios vinculados a los sectores del acero, metalúrgica, metalmecánica, textil, cuero, naval, laboratorio y transporte, entre otros, manifestaron sus preocupaciones ante el acuerdo con el bloque europeo. Asimismo, se expresó un reclamo unificado por la poca información y la innecesaria urgencia por firmar un acuerdo a cualquier costo.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, Aldo Lo Russo, manifestó gran preocupación para la falta de información que incluso tienen los propios legisladores. “Esperamos que este acuerdo, cuando entre a discutirse en el Parlamento, no sea una moneda de cambio para compensar algunos desequilibrios presupuestarios que tiene las Provincias”, agregó.

En la misma línea, Marcelo Girard, presidente de la Cámara de Tintas Gráficas, una industria que es proveedora de otras industrias, advirtió que “este sector que es pequeño pero muy dinámico correrá serio riesgo de desaparecer de aprobarse el acuerdo y se eliminan las Licencias No Automáticas y se flexibilizan las Normas Técnicas”.

La mayoría de los sectores se opuso a la falta de transparencia y a no saber qué productos ingresan en la oferta de bienes. En este sentido, tampoco se explicita el plazo de desgravación arancelaria de los productos alcanzados ni cómo controlar las normas de origen. Durante el encuentro, también se planteó la preocupación ante las asimetrías tecnológicas, de financiamiento, subsidios y costos con los países de la Unión Europea.

Por su parte, el senador Omar Perotti recordó que “los legisladores europeos marcan posiciones muy duras y lo dicen con claridad mientras que la Argentina presentó una oferta desbalanceada”. “Queremos que el Senado tenga un rol activo en analizar y decidir qué se firma en función de conocer la información y evaluar el impacto sobre la industria”, concluyó. (Fuente: Motor Económico)