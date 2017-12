Matzen a la oposición: “creo que estaban buscando un 2001”

(ADN).- “Fue una jornada lamentable”. Así resumió la diputada Lorena Matzen la sesión de ayer cuando se intentó abordar la reforma previsional. Culpó a la oposición de generar caos y violencia. Defendió la iniciativa oficial y dijo que el problema “es el ensamble” entre lo nuevo y lo viejo.

“Nunca se había visto la violencia dentro del Recinto como ayer” aseguró la dirigente radical rionegrina. “Los diputados que estábamos sentados sufrimos amenazas para no tratar la ley”, denunció.

La diputada, integrante del interbloque Cambiemos, reconoció “un despliegue importante de Gendarmería”, pero justificó que “se preveía que esta sesión tendría un grado de turbulencia importante”. Sin embargo, indicó: “vi a diputados de la oposición alentar la violencia y el caos, creo que estaban buscando un 2001”.

En diálogo con Radio Patagonia, Matzen subrayó que “había una oposición muy cerrada al no rotundo, no había voluntad de debatir”. “Han instalado una mentira: no hay saqueo a los jubilados, es un reforma integral junto a la tributaria para mejorar las condiciones de inversión bajando la presión impositiva” dijo, y aseguró que “nunca votaría algo que perjudique a los jubilados”.

La diputada riongrina aseveró que “la nueva fórmula garantiza justicia en el cálculo de la jubilación”. Pero planteó que “el ensamble está cuestionado” y dijo que “es necesario un medida de compensación para el primer trimestre para que los jubilados no pierdan dinero hasta que se ponga en práctica el nuevo método de cálculo”.

Y reveló que si no hubiese existido esa compensación, la UCR no hubiese votado la reforma.

“Tenemos un gran problema de comunicación”, se quejó. “Hay cosas beneficiosas que no se han transmitido como corresponde”.

Por último, remarcó que “las leyes se tienen que debatir en el Congreso”. Así desechó la idea de un DNU presidencial para avanzar con la reforma previsional.