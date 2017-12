Martínez dijo que hay datos “inciertos” en el presupuesto

El legislador Raúl Martínez (FpV), al exponer en el tratamiento del presupuesto provincial 2018, indicó que hay datos inciertos y falsedades en el proyecto del oficialismo, a la vez que reclamó que se cumpla presupuestariamente con las leyes que en Río Negro consagran la Economía Social, la Agricultura Familiar y los Mercados asociativos productivos.

“Acá se tomaron media hora para enumerar obras realizadas. Yo necesito una hora y media para enumerar las obras que no se hicieron”, dijo el legislador viedmense y denunció que “algunas obras que figuraron en los dos presupuestos anteriores no se hicieron y ahora, en el Presupuesto 2018, hay obras que en algunos casos la sacaron y otras las dejaron” y destacó que “a esta altura ya nadie duda la deserción de Mauricio Macri en materia habitacional”.

“Seguramente los vendedores de ilusiones, a los que llamo de esa manera para no decirles mentirosos, vendrán otra vez a decirnos que son ellos los interpretes de una nueva política, pero el mensaje que traen es: el que quiera viviendas que vaya al banco” y recordó que

“acá, en esta misma legislatura, se nos dijo que con obras y viviendas tendríamos 5 mil obreros ocupados. Hoy -como lo alertamos en su momento- no llegan a mil en toda la provincia”.

Raúl Martínez aseguró que “estos números no son reales. Es un presupuesto mentiroso. Le sirve a los funcionarios pero no a la gente.

No le sirve a los 70 mil rionegrinos sin vivienda”

“Se omitió decir que el programa Techo Digno desapareció hace un año. Sin embargo está volcado en el presupuesto del 2018” y sobre las viviendas que figuran a construirse bajo ese programa en localidades como Luis Beltran, Allen, Cinco Saltos, Fernández Oro y General Roca, puntualizó que “no van a construir ninguna de las viviendas que allí se indica” y puso como ejemplo el caso de Guardia Mitre, “localidad donde se presupuestó la construcción de cinco viviendas con un monto de un millón y medio de pesos y ese dinero no alcanza ni para construir dos viviendas”, dijo el legislador del FpV.