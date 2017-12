Macri en la CNN: “la economía no va a estallar”

(ADN).- “Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, la economía no va a estallar”. Así lo aseguró el presidente Mauricio Macri en una entrevista en CNN al cumplir dos años de mandato, pero advirtió “hay que cumplirlo. Yo soy el primero en decirlo. No es sostenible donde estamos, es una posición de altísima fragilidad”.

El Presidente indicó que “lo que hicimos hasta acá es extraordinario”. Y abordó varios puntos, entre ellos la re-relección:

–Balance: “Yo me siento feliz con lo que hemos logrado en estos dos años. Estábamos al borde de llegar al lugar de Venezuela, al borde de una crisis como la del 2001. Un metro más y caíamos al precipicio. Salimos adelante porque había una decisión profunda de los argentinos a favor de un cambio cultural. El mundo se sorprende del último resultado electoral, yo no me sorprendo”.

–¿Gradualismo o shock?: “Con el correr de los años adquirí un entendimiento de las cosas más profundo. Y entendí que hay que lograr que una mayoría acompañe lo que uno va haciendo. Si hubiésemos ido más rápido hubiésemos desconectado este vínculo entre el Gobierno y los argentinos. Los que no entienden el gradualismo tienen razón en que un país no es responsable basado en un déficit fiscal gigantesco, en impuestos distorsivos, en leyes laborales que traban la generación de empleo en blanco”.

–Incompetencia o corrupción: “Diría que las dos cosas que explican el no crecimiento de la Argentina en los últimos 70 años es el no haber entendido la necesidad de un presupuesto nacional que respete los límites de lo que se puede pagar. Acá han gastado mucho más por incompetencia o por corrupción. Y la segunda es no haber logrado una inserción inteligente con el mundo”.

–La pelea con la inflación: “Después de un proceso de inflación tan largo como el que hemos vuelto a tener del 2003 para acá, porque nos habíamos curado durante una década con la convertibilidad, salir del tema cuesta. Es una prioridad, tenemos que llegar a un dígito en 2019. Tenemos que seguir bajando el gasto público, el secreto es ése, no hay otro. ¿Qué padre, qué abuelo, le va a dejar una deuda a sus hijos porque no quiso vivir con lo que generaba? Eso no es de buen padre, de buen abuelo, tenemos que bajar el déficit”.

–Inserción internacional: “El mundo nos está acompañando, nos abrió los brazos, hay que agradecerlo. Por algo presidimos el G-20. Lo vimos con esta desafortunada tragedia del submarino. El mundo está invirtiendo en la Argentina como no invertía hace años. Lo vemos con las energías renovables, con Vaca Muerta”.

–El riesgo de un estallido: “Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, la economía no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. Yo soy el primero en decirlo. No es sostenible donde estamos, es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida si gasta mucho más de lo que gana por un período largo va a la quiebra. Es muy irresponsable lo que se hizo en la Argentina, llevar el gasto público tanto más arriba de los impuestos que los argentinos podían pagar”.

–La Justicia: “Argentina está en una búsqueda de la verdad, de que no haya más impunidad y está muy bien, yo lo aliento. Aliento que tengamos una Justicia independiente y que no especule con el poder de turno. Yo he dado el ejemplo y llevé todos los papeles. Hasta ahora ha sido una Justicia con un porcentaje de jueces importante que siempre han especulado políticamente, en vez de velar por el cumplimiento de la ley. Espero como todos los argentinos una Justicia que actúe en tiempo real, no diez o quince años después cuando esa persona perdió poder”.

–Cristina Kirchner: “Tiene que rendir cuentas frente a la Justicia. Tiene que ir, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El Presidente no tiene por qué meterse en eso. Me han venido a preguntar si tenía un acuerdo de impunidad con la ex presidenta. Deben estar repartiendo alguna pastilla que les cae mal. Ni siquiera pude ponerme de acuerdo con el traspaso de los atributos”.

–¿Cree que a Alberto Nisman lo asesinaron? “La verdad que a esta altura, sí. La última pericia que tenemos dice eso. Queremos saber cómo, quién, cómo sucedió. Hoy la ventaja que tienen los jueces y fiscales es que tienen total libertad para investigar”.

–La relación con Trump: “Es buena, muy buena. Igual que la que llegué a tener con Barack Obama, pero más fácil porque yo lo conocía de muchos años atrás. Y lo más importante es que hay una decisión de la dirigencia americana de construir una relación de largo plazo con la Argentina. Trump tiene una visión que no comparto, estamos en posiciones extremas contrarias. Nosotros creemos que sin una inserción inteligente no vamos a resolver los problemas de pobreza. Estamos apostando fuerte a una integración paulatina empezando por este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

–La demora del Papa en venir a Argentina: “Eso tienen que preguntárselo a él, queda claro que él puede venir cuando quiera. Este es su país y todos lo esperamos con los brazos abiertos. El sabrá cuál es la prioridad de su agenda, yo no la manejo”.

–El conflicto mapuche: “Somos un Gobierno que le ha dado prioridad al tema indigenista. Estamos en mesas de trabajo permanente, pero ha surgido este pequeño grupo que hemos visto que lo que ha hecho es radicalizarse en la violencia sistemáticamente. Vamos a trabajar en conjunto con los gobernadores para apoyar a la Justicia, que tiene que hacer respetar la Constitución. Acá dialogando se pueden tratar de encontrar soluciones, desde la violencia y la extorsión no hay posibilidad de construir nada”.

–Marcos Peña y Jaime Durán Barba: “Marcos es mi mano derecha, un jefe de Gabinete de lujo que tiene una visión global de todas las cosas que estamos encarando. Y Jaime es un asesor muy importante que lo más importante que ha hecho es alentarme a ser como yo era”.

–La grieta: “Hay un sector de la sociedad que tiene un profundo padecimiento, yo trato de comprenderlos todo el tiempo. Es una sociedad que arrastra 70 años de fracasos, de retrocesos. Trato de mostrarles que desde el odio y el resentimiento no se construye. Creo en el amor, en el entusiasmo, en el construir”.

–¿Se viene la reelección? “Yo he dicho que estoy listo para continuar con esta tarea si así lo demandan, pero no es el momento de hablar. Falta mucho. Pienso qué voy a hacer la próxima hora, que me asegure que voy a generar un puesto de trabajo más para un argentino más que lo necesita. Yo siento que esta última elección clarificó mucho las cosas, para aquellos que creían que esto iba a ser un veranito, que nos íbamos a ir apresuradamente del poder. Ahora comprendieron que expresamos una vocación de cambio de los argentinos”.

–Sobre los presidentes no peronistas que no terminan sus mandatos: “Era hora de que se termine con este maleficio, que podamos trabajar y que el peronismo sepa ser un partido en la oposición. Creo que ellos tienen un gran desafío de demostrarle a la sociedad que pueden colaborar”.