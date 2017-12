Gobernador Alberto Weretilneck, ¿qué derechos tenés?

(Héctor Luis Roncallo*).- Por estos días y más precisamente mañana, jueves 14 de diciembre de 2017, el Congreso Nacional se apresta a dar lugar a una de las tantas leyes de ajuste feroz y contra los más débiles, los jubilados, que vos como Gobernador ayudaste y ayudas a que sea así. El manejo inescrupuloso que año a año vos y los que te antecedieron ponen en riesgo permanentemente a la jurisdicción, diciendo que aplican políticas para hacer, pero que en realidad lo que hacen son negocios para empresas. Amigos y amigotes que terminan beneficiando a unos pocos, como siempre ha sido, en lugar de pensar seriamente en la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Sí, vos, que no podés hacerte el distraído. Que sos la consecuencia de robos sistemáticos que en esta provincia se viene haciendo desde que somos provincia, desde la ley 59, que la usaron para campañas partidarias, que no aportaban a la caja de jubilaciones, que siempre endeudaron a la misma y que daba beneficios a unos pocos y que culminó, previo acomodo, otra vez de jueces y superiores jerárquicos, que sin aportar terminaron jubilándose mejor que los que aportamos toda la vida.

Sí, claro, que decirte en detalles, si vos los conoces mejor que nadie. Entregaron la Caja de Jubilaciones a Nación, que ahora para resolver los terribles endeudamientos y nada de beneficios sociales, necesitan resolver los déficit y deudas acumuladas, la mejor manera es empezar a cortar por los que… total se van pronto, que ganan mucho y que hay que seguir recortándoles.

Yo aporté casi 40 años y lo que tengo lo hice con esfuerzo, como muchos en esta provincia y no necesito ni necesitamos presentar declaraciones juradas, porque somos serios, pero claro, estamos cansados de tantos años de discursos mentirosos.

Entonces, total que, un discurso más de mentiras no le hace mal a nadie y entonces como Gobernador, para no tener que poner la cara ante el pueblo negando la realidad, la cambias para que a todos los jubilados le empiecen a meter más profundamente la mano en el bolsillo. Pero además con los proyectos en danza y con los objetivos puestos por parte de la ceocracia que gobierna el país, lo que se viene es para todos y los activos principalmente, la incorporación de un seguro de jubilación que saldrá del bolsillo de cada uno de los trabajadores que deberán aportar más, para tener una jubilación un poco mejor. ¿Cuál es el negocio?, sin duda favorecer a los grandes pulpos de la ruleta financiera, nunca a los que deberías beneficiar y siempre tener la mirada fija para que no se mueva un centímetro el beneficio a los desposeídos, a los trabajadores, a los jubilados, a los que menos ganan; pero claro, sí entiendo … eso es un discurso para la gilada, para las cámaras, para algunos que creen que esa es la democracia. Pero, si …, claro de que estamos hablando. Ya sé, los hechos lo demuestran, la mayoría quedamos afuera en nombre de la ley y la democracia.

Te acordas cuando en los noventa vos estabas del lado de los trabajadores criticando las barbaridades de despojo que nos hacían, que detrás del movimiento político que intentabas regentear había como un discurso progre, ya se… para quedar bien, y así ir mostrando la real cara de las políticas liberales que llevas a cabo.

¿Qué derechos tenés, me podes explicar para que permitas y avales el robo a los jubilados? Y a los futuros jubilados también. No te escuché alzar la voz en contra de estos saqueos. ¿Dónde estás?

No, pará …no me salgas con que la gente me votó, porque eso no lo votó la gente y porque además en la CONSTITUCIÓN hay varios artículos (quizás no lo hayas leído) que hablan bien del pueblo y de los derechos y de los beneficios. Entonces, que argumentos tenés, los mismos que el explicatodocontra los intereses populares como el senador que ahora le vota todo para reducir el gasto ya que los jubilados ganan mucho. ¿Y, ellos y vos que derechos tienen?, claro quizás estén pensando que, si no nos recortan, Uds. no sigan teniendo los privilegios que tienen. AHORA ENTENDÍ. Hay que estar del lado del Banco mundial, de los buitres, de los ceos, de los genocidas y apropiadores y de los dueños del poder económico.

Ya está, no necesito la respuesta, gracias.

*Jubilado docente-8.280.317

Gral Roca