“En la Rioja no se ha iniciado una sola vivienda”

(ADN).- El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, criticó al gobierno nacional por la reforma previsional, y denunció que -a los mandatarios- los “tenían agarrados” para votar a favor, pero dijo estar “tranquilo” porque hizo “todo lo posible” para que la ley no salga.

Hoy, el diario Clarín reveló la “bronca” de la Casa Rosada con algunos gobernadores, entre ellos, el riojano. En la mira también están Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Casas (La Rioja) y Miguel Lifschitz (Santa Fe).

Beder Herrera aseguró que al presidente Mauricio Macri “se le cayó la careta”. Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Twitter. “Que hagan lo que quieran, pero yo contra la gente, los abuelos, los niños, los ex combatientes de Malvinas, no me voy a meter”.

Esto ocurría cuando otros mandatarios daban su respaldo a los cambios en el sistema jubilatorio, como el rionegrino Alberto Weretilneck.

“Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja”, publicó. Y agregó: “Les pido a los riojanos que tengan fe; arrodillarse, mendigar en Buenos Aires no vale la pena, hay que estar parados defendiendo a la gente porque la gente y La Rioja va a seguir progresando”.

Por último, escribió: “Estoy tranquilo porque hemos hecho todo lo posible para tratar de impedir esta ley tan perversa y dañina que muestra el verdadero rostro del presidente Mauricio Macri”.