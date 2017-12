Arslanian: es “insolito” lo resuelto por la Justicia

El ex camarista que juzgó a las Juntas Militares, León Arslanian se sumó a las críticas por la resolución del juez Claudio Bonadio de procesar y enviar a prisión a funcionarios kirchneristas por el memorándum con Irán. “El memorando no tiene idoneidad para atribuirle lo que se dice, levantar las alertas rojas de Interpol. Ademas, no entró en vigor, Irán no lo ratificó ni se armó la Comisión de la Verdad”, dijo el ex ministro de Justicia.

Consideró que se vive “un debate público muy intenso desde hace un tiempo con la denuncia de Nisman”, y estimó que “Nisman no tenía razón” y que “lo que hizo Bonadio es insólito”. En ese sentido expresó que es “lo grave es que por un delito imaginario haya personas presas”. Además, recordó que la resolución del juez “ataca la resolución de Rafecas rechazando la denuncia y había razones para rechazar la denuncia”, y que esa medida fue ratificada por una tribunal de Cámara.

“La investigación no podía progresar, no se puede convertir en delictivo algo que no lo es”, graficó Arslanian sobre la denuncia de Nisman respecto del memorando y opinó sobre aquel acuerdo con Irán: “Creo que pudo haber sido un acto político torpe, pero nunca hubieran podido conseguir el levantamiento de las alertas rojas y Noble se cansó de decir que esto no fue así”. Se refirió así a Ronald Noble, el titular de Interpol.

El ex ministro de Seguridad bonaerense dijo en Radio La Red que “hay mucha presión de la comunidad judía, con razón, llevamos más de 20 años con este caso”, y que como no se produjeron avances desde 1994, “eso justifica la ansiedad y la presión y los medios se hacen eco”.

Finalmente, manifestó que “está en riesgo el estado de derecho si insistimos con resoluciones como esta”. En ese sentido, pidió “reglas estables, principios permanentes de interpretación. No nos podemos apartar tan fácil de la ley”.