(ADN).- La pelea por la “identidad” del peronismo sumó un nuevo capítulo. El ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, salió a desautorizar al senador Miguel Pichetto como armador de la oposición y rector del futuro del justicialismo.

“Miguel es el senador preferido del oficialismo”, indicó en un reportaje con la revista Crisis. Sus declaraciones fueron multiplicadas por la ex Presidenta en sus redes sociales y marcan la disputa por que se viene.

Al ahora intendente de Resistencia (Chaco) fue consultado por “los actores del peronismo que se muestran indecisos. Por poner un ejemplo, algunos intendentes del conurbano que formaron parte de Unidad Ciudadana también se mostraron con Pichetto”.

Capitanich respondió: “Miguel es el senador preferido del oficialismo. Y si el oficialismo te está indicando cuál es el opositor de preferencia, entonces deja de ser opositor. Creo que hay que ser muy claro: Pichetto tiene plazo fijo. En 2019 no tiene más territorio y no tiene más representatividad como senador. Le tengo aprecio personal, pero no puede expresar a la oposición. Y sobre los intendentes, si no hay unión opositora el drenaje de votos los va a llevar puestos a todos. Si de 135 distritos electorales creo que 115 ganaron ellos, esto quiere decir que en la próxima te pueden ganar los 135”.