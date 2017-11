El hermano de Santiago Maldonado, Sergio, analizó la situación de la causa a 107 días de la desaparición de su hermano e ironizó con que es una “casualidad” que pasadas las elecciones legislativas su familia ya no sea desprestigiada ni aparezca en los medios. “Y el Gobierno nos acusaba de hacer política”, ironizó.

“Se dice que se bajó todo y que no estamos más en los medios. Pero nosotros no queríamos estar en los medios. Fue por el ataque que nos hicieron lo que nos llevó a estar todo el tiempo desmintiendo”, expresó, y agregó que “ahora, como no nos atacan, no tenemos la necesidad de salir a desmentir. Qué casualidad que pasaron las elecciones y dejaron de atacarnos. Era todo el tiempo. Hay como 360 denuncias sobre que Santiago estaba en diferentes lugares, tuvimos que salir a desmentir. Eso pasó y entonces se vino la acusación de ‘sos zurdo’, ‘sos k’. Así teníamos que estar todo el tiempo a la defensiva, mientras tanto Gendarmería seguía haciendo lo suyo y en el Gobierno nos acusaban de ‘hacer política'”.

Para el hermano del joven fallecido que estuvo 78 días desaparecido tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof, fueron prácticamente obligados “a estar todo el tiempo a la defensiva, mientras tanto Gendarmería seguía haciendo lo suyo”.

En declaraciones a Radio Con Vos, Sergio anticipó que presentará tres escritos como querellante al juez Gustavo Lleral cuestionando diversas irregularidades de la causa.

“Voy a presentar un escrito donde planteamos un cuestionamiento al juez (Guido) Otranto, que sigue siendo juez luego de ser recusado por hacer mal su trabajo. Creemos que puede estar accediendo a información que nosotros no tenemos. En otro escrito pedimos por el tema de las pertenencias de Santiago. Hace 95 días se hizo un allanamiento en la casa donde vivía (en El Bolsón) y no sabemos qué es lo que se llevaron de ahí, nunca tuvimos acceso a esas cosas para reconocerlas, no sabemos qué es lo que se secuestró. Y a su vez, mediante otro escrito, queremos saber qué pasa con el pedido de recusación que hizo la APDH respecto a la fiscal Silvina Ávila”, anticipó Maldonado.

Con respecto a la causa, consideró que “es como que el 24 van a estar los resultados de la autopsia y ‘ya está, se terminó’. ¿Pero qué hacemos con el resto? Porque hasta ahora van 107 días y no pasó nada con Gendarmería, que entró a un lugar a reprimir, hay un montón de gente involucrada ¿y va quedar todo en el olvido?”.

En esa línea remarcó que “no es que Santiago el 1° de agosto se sacó la remera y dijo ‘voy a nadar, no me gusta meterme al agua pero lo voy a hacer igual’. Fue en el marco de algo que eso sucedió. No fue que se metió ahí y estuvo 78 días escondido abajo del agua para que nosotros no lo viéramos. Porque en los siete rastrillajes que se hicieron nadie lo vio”.

Luego, pidió que la gente se ponga en su lugar, de “un ciudadano común, que paga sus impuestos”, y que debería pensar “cómo puede ser que haya gente en la parte de seguridad que hace siete rastrillajes y no lo encuentran. Entonces tienen que echarlos a todos y tomar gente nueva”.

Con respecto a la hipótesis de que el cuerpo fue plantado, Sergio manifestó que duda “de todo, porque yo estuve ahí y el cuerpo no lo vi. Pero tampoco lo vieron en siete rastrillajes. Y el último, cuando fue Otranto y no me dejó entrar ni a mí ni a mi abogada, había 400 efectivos de Seguridad. ¿Toda esa gente no lo vio? La verdad que, cuanto menos, trabajan muy mal y hay que echarlos a todos”.

Y respondió a las críticas por redes sociales: “Insisten en que queremos que sea sí o sí ’desaparición forzada’ para cobrar. ¿Qué voy a cobrar? No hay plata para reparar todo lo que yo ya perdí en mi vida. Habría que preguntarle a todo el que tenga a alguien desaparecido, que lleva adelante un juicio, qué es lo que cobró. Es como si las Madres y otros familiares fueran ahora millonarios con los juicios que han hecho. Yo lo que quiero es que la Justicia me diga la verdad, sea con la carátula que sea”.