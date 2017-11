Para Iribarren, le ley de prohibición es anticonstitucional

(ADN).- El intendente de Sierra Grande, Nélson Iribarren, aseguró que si la consulta popular es favorable a la instalación de la central nuclear en esa ciudad, pondrán en discusión la ley que prohibió el desarrollo de esa energía a gran escala en todo el territorio provincial. Y agregó que la norma es anticonstitucional.

“Lo vimos desde el primer día, el mismo día que estaban sesionando, estábamos viendo que había una inconstitucionalidad”, expresó ayer el jefe comunal en diálogo con Radio Nacional Viedma. “Nosotros vamos a poner en discusión la ley, seguramente, después del 17 por supuesto, una vez que veamos cuáles son los resultados”.

El intendente está confiado en lograr la licencia social para el emplazamiento de la usina.

Iribarren valoró los encuentros que se están realizando con los vecinos de Sierra Grande, en escuelas y otros ámbitos, junto a miembros del INVAP “donde la idea es profesionalizar la comunicación, que no exista nada partidario ni que se identifique con tal cuestión al solo efecto de que el día de mañana la gente tome la decisión al menos limpia, transparente para que no esté viciada de nada. Básicamente que capte lo que se le informa de un lado y del otro. Nosotros no impedimos que desde el otro lugar también se informe, se comunique lo que les parece y la gente el día de mañana pueda tomar una decisión abierta”.

Consultado sobre las expectativas de la consulta, señaló: “Yo vengo manejando lo mismo que hace dos o tres meses atrás, la gente tiene en algunos casos ya una decisión tomada, agotada, en otras van pidiendo más información y van también adoptando una decisión pero Sierra Grande es una ciudad minera que está acostumbrada a este tipo de debates y discusiones. No hay mejor cosa que el día de mañana a mi juicio pueda decidir el pueblo informado. En este caso no es la decisión de un político, en este caso es la decisión de la comunidad”.

Por otro lado, agregó que la consulta será vinculante desde el punto de vista moral “porque nada vamos a hacer que no quiera la comunidad, esto es así de claro. Vemos que es más positiva que negativa la cuestión”.