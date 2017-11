Las CTA se movilizarán contra las reformas de Macri

(ADN).- “El Presidente anunció un ajuste, no reformas”. Con esta declaración, el secretario General de la CTA de los Trabajadores, Jorge Molina, anunció la unidad de las centrales obreras y adelantó que habrá protestas en Viedma a principios de diciembre, por el avance de las políticas del gobierno nacional que “atentan contra los trabajadores”.

Molina compartió hoy la mesa el jefe de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, la titular de UnTER, Patricia Cetera, el secretario General de SITRAJUR, Pablo Barreno, y el dirigente del SEPURN, Leandro Merlo, desde la que criticaron las reformas laboral y previsional y la adhesión a la ley de ART en Río Negro.

También pidieron la creación del Consejo del Salario, para que todos los sectores (públicos y privados) acuerden políticas salariales con el gobierno en paritarias libres, definan estrategias para generar empleo y se defiendan las economías regionales.

Los sindicatos exigieron al gobierno reabrir la paritaria antes de fin de año, con dos objetivos: que se otorgue un 10% de aumento por la pérdida del poder adquisitivo del año pasado producto que la inflación superó los acuerdos paritarios; y para sumar otro aumento (menor) correspondiente a este año, ya que el IPC está superando los 23,5%.

“Le pedimos al gobernador Alberto Weretilneck que se manifieste en contra reformas laboral, previsional e impositiva”, exclamó Molina, quien emitió un “repudio al senador Miguel Pichetto” porque dijo que le “parecía bien extender la edad jubilatoria”.

“Y a los legisladores rionegrinos les pedimos que no voten la adhesión a la ley de ART, que no se arrodillen más ante Nación”, agregó.

Por su parte, Aguiar expresó que “los trabajadores estamos siendo atacados por las reformas”. E insistió: “Le pedimos Weretilneck que no se deje extorsionar por Macri”. El secretario General de ATE evaluó que “en Río Negro el gobierno nacional no tiene legitimidad para avanzar con estas reformas”. Y justificó: “El macrismo tuvo votos prestados”.

Aguiar adelantó: “Vamos a poner en evidencia en la calle que hemos perdido salarios y estamos perdiendo derechos”. “Ni la dictadura militar se animó a tanto”, subrayó. El dirigente advirtió sobre la criminalización de la protesta social, y le pidió a la Policía que “eviten ser la fuerza e choque del gobierno para aplicar el ajuste sobre los trabajadores”.

Pablo Barreno invitó a “los sectores que faltan” a unificar criterios para “luchar” contras las reformas. Y Patricia Cetera, denunció que el gobierno nacional busca “la destrucción de los sindicatos a partir de las reformas laboral y previsión”. Y Merlo, frente a este nuevo escenario, pidió a los trabajadores “volver a las asambleas y afiliarse a los gremios”. “Ya vivimos esto en los 90 y el 2001”, recordó.

Reformas

Los gremios hicieron un punteo sobre la reforma laboral.

“Blanqueo laboral”

-Se establece un régimen de regularización de relaciones laborales por 360 días para el sector privado, con sola la excepción del servicio doméstico.

-Si un empleador registra a un trabajador que no estaba registrado, dentro de los 180 días de sancionada la ley, se le condonan todas las deudas por aportes, contribuciones, infracciones, multas y recargos. Si lo registra en los 180 días siguientes abona sólo el 30%.

-Se produce la extinción de la acción penal establecida por evasión de aportes.

-El trabajador así registrado, cualquiera sea su antigüedad, sólo podrá tener acreditados 5 años a los fines de reconocimiento para su jubilación.

-Pierde el derecho a las indemnizaciones por incumplimiento en la registración, total o parcial, de su contrato laboral y su remuneración.

“Reducción de aportes patronales”

-Se reducen los aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares.

-No se modifican, en cambio, los aportes para las obras sociales.

-La reducción se logra a través de la fijación de un mínimo no imponible exento de contribuciones patronales, que se va ampliando progresivamente hasta el 2022. Así, los salarios más bajos quedarán directamente exentos de contribuciones, aunque se trate de trabajadores de grandes empresas.

-Además, tienden a unificarse los aportes para distintas ramas de actividad y zonas del país.

-Esta reducción de aportes implicará menos costos para el empleador con la contracara de menos recursos para la ANSES y, en particular, para el régimen de jubilaciones y pensiones.

“Limitación de la responsabilidad solidaria en la tercerización”

-Cuando una empresa subcontrate a otra sólo deberá controlar algunas cuestiones formales sobre los empleados de la subcontratada (CUIL, comprobantes de pago y aportes mensuales). Si el contratista cumple con estos controles, queda eximido de la responsabilidad solidaria.

-Se facilita así que la empresa principal evada, de forma indirecta, obligaciones laborales, a través de la subcontratación.

-Cuando se subcontraten tareas de limpieza, seguridad, mantenimiento general, servicios médicos y de higiene y seguridad, gastronomía, informática y transporte desde y hacia el establecimiento, la contratista queda directamente excluida de responsabilidad solidaria.

“Fin de la jornada de 8 horas: formas de flexibilización horaria”

-Se permite la implementación de bancos de horas mediante los convenios colectivos de trabajo. Este sistema implica que se realice una compensación de horas a lo largo de un año, de modo que las horas trabajadas en exceso en una jornada se compensen con menos horas en otro día.

-Mediante este sistema se pueden establecer jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras.

-Es un sistema similar al que se implementó en Brasil con la última reforma laboral.

-Además, se modifica la definición de contrato a tiempo parcial, de modo de habilitar jornadas de trabajo de duración variable.

“Reducción de las indemnizaciones por despido”

-No son contemplados para el cálculo de las indemnizaciones por despido las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. Implica una reducción del monto de indemnización.

-Además, se crea el “Fondo de cese laboral” que permitirá financiar el pago de preaviso y despido sin causa,

sustituyendo las obligaciones previstas al empleador. El Fondo será creado en el marco de los convenios colectivos

de trabajo.

-En caso de retiro voluntario el trabajador podrá cobrar hasta el 50% de los fondos nominados que le correspondan.

-La creación de este Fondo facilita los despidos al suprimir el pago de una sola vez. El empleador que desee despedir un trabajador no debe afrontar el pago de la indemnización.

-No se garantiza que el fondo cubra la totalidad del monto de una indemnización.

“Nuevas categorías ocupacionales con menos derechos”

-Se crea la categoría de trabajador independiente que cuenta con la “colaboración” de hasta 4 trabajadores independientes. Esto implica una pérdida de derechos para los trabajadores de micro empresas, dada su exclusión del

régimen de contrato de trabajo.

-Se crea la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente”, que presta servicios personales para una

empresa o persona física en hasta un 80% de sus ingresos anuales, excluyéndolo del régimen del contrato de trabajo.

-Se busca generalizar, como en los años noventa, un sistema de pasantías (“prácticas de formación profesional”) donde el estudiante no es considerado trabajador y por lo tanto no tiene reconocidos sus derechos como tal.

-Se pretende generalizar las pasantías como parte de la formación en el nivel secundario, terciario y universitario e incluso para nóveles graduados que, aunque se plantee lo contrario, resultan una competencia para los trabajadores en relación de dependencia.

“Menos derechos y más restricciones a juicios laborales”

-Se revoca la irrenunciabilidad de los derechos que surgen de contratos individuales, cuestión que se había incorporado en 2009. Se vuelve así a la norma de 1976, donde se permite renunciar a los derechos adquiridos de manera individual.

-Se elimina la posibilidad de acción de restablecimiento de las condiciones de trabajo en caso de ejercicio abusivo del ius variandi, que es la facultad del empleador de modificar tales condiciones. En el proyecto de ley se sostiene que el reclamo se puede realizar si ello está contemplado en el convenio colectivo de trabajo, pero los convenios no lo contemplan. Así se habilita la polivalencia funcional.

-Se reduce el plazo para iniciar juicios laborales de 2 años a 1 año. De esta manera se profundiza la reducción que había realizado la última dictadura militar (de 4 a 2 años).

La única medida que computaron como favorables es aquella que introduce 15 días por nacimiento y licencia sin goce de sueldo por 30 días.