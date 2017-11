Es “peligroso hablar de reclutamiento”, señaló Chiocconi

“Me parece irrespetuoso y peligroso hablar de reclutamiento”, señaló el concejal del FpV de Bariloche, Ramón Chiocconi, en La Carretera AM 740, de Allen, en referencia a las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, sobre los reclamos mapuches y la muerte de Rafael Nahuel, durante una represión de fuerzas federales en Villa Mascardi.

Chiocconi participó de la comitiva oficial que visitó la zona de conflicto y como médico atendió personalmente a algunos heridos.

Expresó a la emisora AM 740 que “por lo que me contaron, era una cacería. No me hacen pensar en un enfrentamiento. La comunidad mostró casquillos de 9 mm. Ellos aseguran que escucharon ‘Alto’ y sin tiempo a nada, disparan. Rafael Nahuel fue herido por la espalda, la bala entró por un glúteo y llegó al tórax”.

“Me parece peligroso decir que hay captación de jóvenes… un 30 o 40% de la gente de Bariloche tiene sangre mapuche en sus venas. Muchos están tratando de recuperar esos valores de sus antecesores”, indicó Chiocconi y agregó que “Bariloche es un municipio intercultural. Permanentemente trabajamos en conjunto. Los mapuches no son un segmento olvidado, son parte de la comunidad”.