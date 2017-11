El FPV también critica la consulta en Sierra Grande

(ADN).- La legisladora Graciela Holtz se pronunció sobre la consulta popular aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante de Sierra Grande, sobre la instalación o no de una central nuclear en esa ciudad. Rechazó la iniciativa y recordó que el municipio es “no nuclear”

De esta manera, la representante del circuito Atlántico del Frente para la Victoria, se opone a la iniciativa que impulsan el intendente Nélson Iribarren, y el senador Miguel Pichetto.

Holtz recordó que “la Legislatura de Río Negro sancionó la ley 5227 que prohíbe la instalación de centrales nucleares de potencia en todo el territorio de la provincia”. Y agregó: Mientras tanto en Sierra Grande trabajan a contrarreloj para implementar una consulta popular en la que el pueblo se exprese por el sí o por el no, respecto de la instalación de una planta de estas características”.

La legisladora se preguntó “cuál es la parte que no entienden de la ley? cuál es el sentido de hacer opinar a un pueblo sobre la base de una opción falsa, ilegal y sin facultades para ser llevada adelante, sea cual sea el resultado?”.

“Esta central que hoy se propone como una salvación y la mayor inversión económica de la historia de la provincia de Río Negro, estaría ubicada a mitad de camino entre Playas Doradas y las Grutas por lo que esto no es matar dos pájaros de un tiro, es liquidar dos bellos y pujantes destinos turísticos, como mínimo, con una misma central”, evaluó.

También preguntó: “Qué esperan el Estado rionegrino y el Estado nacional para parar esta onda autodestructiva que lleva a que terminemos enfrentados unos contra otros los pueblos rionegrinos ubicados a la vera del golfo mas azul del continente y a escasos kilómetros de la Meseta de Somuncurá en Río Negro y península De Valdés en Chubut?”.

“Repito: qué es lo que no entienden?. Somos municipio no nuclear, provincia que prohíbe las plantas nucleares y Patagonia natural. Cuál es el sentido de hacer en Sierra Grande, una consulta de ‘mentiritas’ en un municipio fundido y quebrado que hoy no está atendiendo las necesidades básicas de sus vecinos”, concluyó Holtz.