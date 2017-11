Docente embarazada denuncia que no pudo tomar cargos

(ADN).- Una joven de 23 años recurrió a la Justicia en Cipolletti para presentar un amparo porque no pudo tomar cargos en Educación por su condición de embarazada. En el Ministerio le explicaron a Andrea Muñoz que si no cumplía con los estudios preocupacionales, no podía trabajar. El problema es que la batería de exámenes incluyen Rayos X y están contraindicados.

Estoy embarazada y tengo que mantenerme. No tengo otra fuente de ingresos y pago un alquiler. El mes que viene se me cae la mutual y dejo de tener cobertura”, le dijo Muñoz al diario La Mañana.

La situación de la docente primaria no encuentra respuesta desde el mes de septiembre, por eso acude a la Justicia. La presentación iba a ser realizada ayer, pero fue pospuesta por un contacto entre el Poder Judicial y el Ministerio de Educación para lograr una instancia de mediación.

En principio, el coordinador regional del Alto Valle Oeste del Consejo Provincial de Educación, Luis Ríos, adujo que pudo haber sido “un mal entendido”. Pero Muñoz -a pesar de haber vuelto a la asamblea- tampoco hubo tomar el cargo, por lo que finalmente el amparo se presentará hoy.

Consultado por el matutino cipoleño, Ríos dijo le corresponde a Salud Escolar resolver esta situación por la “vía de excepción”.