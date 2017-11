Acoso: Fiscales desmienten a López, sobre pedido de dinero

Luego de conocer el fallo del tribunal de Cipolletti, que lo condenó a dos años y seis meses de prisión, en suspenso, por acoso sexual, el ex legislador y dirigente del gremio de la fruta, Rubén López ofreció una conferencia de prensa. Rodeado por una veintena de mujeres -trabajadoras de la fruta- criticó a la Justicia y manifestó que los fiscales le pidieron que se declarase culpable y “que hay que darle unos pesos a la piba y quedaba todo terminado”.

López relató que les “dijo que no y que si había que darle algo a la piba no había problemas, pero no me iba a declarar por algo que no hice”.

La respuesta de la Justicia no se hizo esperar y la fiscal Eugenia Vallejos y el fiscal jefe, Santiago Marquez Gauna, desmientieron las declaraciones públicas realizadas en conferencia de prensa por el ex legislador provincial.

También se recuerda que “el Ministerio Público rechazó oportunamente la solicitud de la defensa del imputado en ocasión de la audiencia de control de acusación, para evaluar la posible aplicación de un criterio de oportunidad o de una suspensión de juicio a prueba” y se explicó que en esa oportunidad “la fiscalía aclaró que la única alternativa al debate oral y público era la realización de un juicio abreviado que requería la aceptación de su culpabilidad, la calificación legal y el monto de la pena, pero en ningún caso y bajo ningún punto de vista se solicitó que se realice la entrega de dinero ni para la víctima, ni para ninguna otra persona”.(Crédito Web)