Soria recargado: “Pesatti es un amigo”. “Son todos bienvenidos”

(ADN).- El presidente del PJ, Martín Soria, aseguró que el éxito del Frente para la Victoria en Río Negro fue la madurez del todo el campo nacional y popular que apostó a la unidad para enfrentar las políticas del gobierno nacional. En ese contexto no descartó sumar dirigentes y militantes que no comulguen con el macrismo. “Bienvenidos todos”, dijo.

Sobre las elecciones del domingo y la proyección hacia 2019, expresó: “es el segundo paso que nos impulsa a seguir trabajando. Primero el resultado de la primarias y ahora éste”. Sin embargo, evitó pronunciarse por candidaturas específicas.

Soria, en diálogo con Radio Uno, valoró “la unidad del campo nacional y popular. Eso hizo la diferencia, haber podido confluir con todos los sectores”, indicó y recordó que “este gran Frente para la Victoria” estuvo conformado por Kolina, el Frente Grande, Nuevo Encuentro, La Cámpora, Descamisados, Peronismo Militante, Movimiento Evita, MAD, el Partido Comunista, FORJA y partido Solidario. “Si seguimos construyendo un espacio amplio, vamos a estar cerca del objetivo de cumplir un sueño que nos quedó trunco a los rionegrinos”, agregó.

El intendente de Roca subrayó que “los proyectos político-económicos como el de Macri no ganan por el cariño de la gente, sino por su capacidad de fragmentar la oposición”. Y ejemplificó con lo ocurrido en Salta, Chubut, Córdoba, Neuquén y la provincia de Buenos Aires. “La dispersión del voto entre Massa, Cristina y Randazzo complicaron nuestras chances”, evaluó.

Soria profundizó las críticas al macrismo: “Siguen endeudando al país como en los gobiernos militares”. “Al día siguiente de la elección nos aumentan las naftas” se quejó. pero advirtió: “La historia demuestra que este tipo de políticas no terminan bien en la argentina. Yo no he visto nunca una estatua de Cavallo, López Murphy o Martínez de Hoz, porque nunca trasnformaron a la Argentina en una patria grande”.

El presidente del PJ valoró el triunfo del FPV como “uno de los más importantes del país”, y recordó que a “Río Negro todos los empresarios disfrazados de ministros de Macri vinieron a tratar de dar vuelta la elección, pero los rionegrinos fuimos contundentes y nos hicimos escuchar, porque sufrimos las consecuencias de las políticas del gobierno nacional. hicieron hasta lo imposible, hasta le bajaron la lista a su socio Weretilneck, un papelón”.

Consultado sobre el regreso de dirigentes que ahora están en Juntos Somos Río Negro, dijo: “el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen”. Pero remarcó: “hay resultados de la elección del domingo que los estuvimos mirando con atención”, en clara alusión a los triunfos del FPV en tierras hostiles o afines al oficialismo rionegrino.

“Yo mantengo diálogo con todos aquellos que son peronistas” reveló, y aseguró que “muchos trabajaron para frenar a Macri y la sociedad explícita entre el Gobernador y Presidente”. Por eso, aseveró que “no se trata de abrir puertas, sino de armar el proyecto de provincia que siempre soñamos”. “Bienvenidos todos”.

También envió un mensaje al seno del PJ. Contó que habló con el senador Miguel Pichetto y que la relación entre ambos es correcta. También dijo que habrá garantías de selección de candidatos: “siempre que fue necesario, fuimos a internas”.

Y dejó un mensaje contundente. Al ser consultado por el vicegobernador, dijo: “Pedro Pesatti es un amigo. Yo tengo abierta la puerta de su casa y él tiene abierta la puerta de mi casa. Por la historia compartida, porque batallamos por el lograr el triunfo con el ‘Gringo’. Después, el devenir político nos puso en sitios diferentes. Pero tengo el mejor concepto de él”.