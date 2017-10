“Es momento de construir” dijo el titular de la UCR de Río Negro

“Para quienes venimos del 3%, fue muy visible el cambio de escenario, fue perceptible el regreso de muchos. Está muy bien que esto ocurra, no debe provocar ni suspicacias ni resquemores, porque si esto ocurriera significaría que no entendimos que el 22 de octubre no fue la llegada a la estación terminal sino que es el punto de partida”, manifestó Darío Berardi, presidente del radicalismo rionegrino al analizar el desempeño electoral del pasado domingo, de la alianza que conforman con el PRO y el Espacio Carrió, en la provincia y convocar al nuevo desafío a los radicales y a “los amigos de los radicales”

Señaló que “somos un país de espasmos, de convulsiones, de caprichos e insensateces que asistimos ayer en pantalla gigante al desafuero y detención de De Vido, todo lo cual parecía distraernos de que se trataba de un destacado y poderoso funcionario de una administración que en la compulsa electoral de 2011, con la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner encabezando la boleta del FpV, se impuso con el 54,11% de los votos. Las denuncias que desnudaban el accionar de Julio de Vido eran públicas ya en 2005. El caso Skanska ya se había ventilado por doquier, sin embargo, poco significó”.

Con una amplia convocatoria a los radicales y a “los amigos de los radicales”, Berardi destacó que “es momento de construir, es una oportunidad mayúscula para hacerlo con igual proporción de cerebro y corazón, convocando a los amigos, pero también a quienes dudan de nosotros, es tiempo de planificar, de trazar estrategias a largo plazo. Hemos pagado caro las mezquindades propias de la condición humana y entendemos que es en este momento en que debemos proponernos ser lo mejor que podemos ser, exigirnos dar un paso más en la historia rionegrina porque todos nos merecemos un destino mejor y porque podemos hacerlo”.

Señaló que “las fuerzas políticas no debemos ni podemos ser expresiones ajenas a las sociedades porque somos producto de estas sociedades, elevemos la mira, sumemos vocación y coraje cívico y vayamos los radicales y los amigos de los radicales, y esos que solo confiaron en nosotros casi como en una cuestión de fe, pero vayamos juntos todos por un mejor Río Negro”