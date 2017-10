Convencional de Catriel agredida por un par en una reunión de la Constituyente

“Me dijo que no le importaba que yo fuera una mujer y que me iba a pegar una patada en el órgano sexual femenino…lo dijo en otras palabras más vulgares”, de esta manera relató Adelaida Torres, convencional municipal de Catriel, representante del Movimiento Vecinal de Integración y Desarrollo (MOVIC), un hecho de violencia de género que sufrió de parte del convencional de la UCR, Omar Simionnatto y que fuera denunciado a la Justicia.

Torres contó, entre lágrimas, en diálogo con Radio “Alas y C25N”, la situaciónación a la que fue sometida, el lunes 9 de octubre, en el recinto de la legislatura municipal de Catriel, donde se desarrollaba una reunión de comisión de la Convención Constituyente y que pese a lo sucedido no prosperó una solicitud del bloque del MOVIC, al que pertenece Torres, para que el convencional radical Simionnatto, quera expulsado.

La convencional constituyente del MOVIC, Adelaida Torres, realizó la denuncia ante las Justicia, donde explicó que que el lunes 9, aproximadamente a las 19,30, cuando ya había terminado la reunión de comisión y ante la presencia de varios convencionales que estaban en el lugar y salas linderas, en un momento se le acerca “de mala manera, Omar Simionatto (UCR), con malas palabras, sacado, me dice “que le dijiste a Elmas Zarzur… yo le conté que habíamos hablado de cuestiones políticas de la comisión”.

Siguió en su relato contando que “…. estaba sacado, fuera de si, me dice: sos una pendeja de m… te voy a pegar. Me dijo que no le importaba que yo fuera una mujer y que me iba a pegar una patada en el órgano sexual femenino…obvio, usó otras palabras más groseras”.

Adelaida Torres indicó luego que “… estaba sentada y lloraba, no podía creer semejante humillación, nunca me habían tratado así, sentí que me pegaba. En eso veo que se cruza Marcelo Bustos y lo sujeta de los hombros y se lo lleva afuera, estaba sacado, lo tuvieron que sacar. Yo no lo podía creer…., eso fue lo que paso y luego Mauro González (presidente de la Convención), me preguntó qué había pasado, yo le dije que si no fuera por la presencia de Marcelo Bustos, Omar Simionatto, me hubiera pegado”.

Por su parte, la Comisión Directiva del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio, repudió “el grave hecho de violencia de género efectuado por parte del convencional de la Unión Cívica Radical Dr Omar Simionatto hacia la convencional de nuestro partido Adelaida Torres”, y denunció que “a esto se le suma otro acto gravísimo, esta vez de violencia institucional cuando el 10 de octubre, en la sesión de la Convención Constituyente, el Presidente de la misma, ya notificado por la Justicia de la situación existente, no tomó ninguna medida de seguridad que protegiera la integridad física ni psicológica de la Convencional Torres. Agravado cuando al iniciarse la sesión, el Presidente del Bloque Movic Marcelo Bustos solicita que se trate sobre tablas la expulsión de Omar Simionato, y los convencionales del Ari, Partido Justicialista, Partido Socialista, Unión Cívica Radical, se negaron a incorporar el tema al orden del día y al no estar dadas las condiciones de seguridad hacia la convencional Torres, el Bloque Movic se retiró del recinto.

Se condenó asimismo que “el resto de los Convencionales continuaron sesionando en una total indiferencia por lo ocurrido, haciendo omisión al resguardo previsto en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, agregando una acción de violencia institucional al gravísimo hecho de violencia de género”.

La situación de violencia de género denunciada en la justicia por Adelaida Torres, y que tiene como responsable a Omar Simionnatto, repercutió en toda la comunidad de Catriel, con un rechazo unánime al episodio ocurrido en el seno de la convención constituyente.

Repudiaron el hecho la Multisectorial de Mujeres de Catriel; la presidente del Consejo de la Mujer, Marilú Henríquez; el bloque de legisladores provinciales de Juntos Somos Río Negro; la legisladora de JSRN Viviana Germanier; la senadora Magdalena Odarda; la legisladora del partido justicialista Daniela Salzotto y la legisladora del MOVIC,

Nancy González, entre otros.