(ADN).- El intendente de Viedma, José Luis Foulkes, salió a aclarar que no se anotó en la carrera para 2019. Por el contrario, dijo que “apresurar las candidaturas no me gusta”. De esta manera ratificó que -según su perspectiva- el anuncio del diputado Sergio Wisky en ese sentido, tampoco le gusta.

“Apresurar las candidaturas no me gusta. Primero deben consensuarse los procesos internos. No hay que apresurarse” expresó en diálogo con Radio Patagonia. Más temprano, en una nota con Frecuencia VyP, había dejado la puerta abierta a una posible postulación a gobernador.

Le consultaron sobre su futuro político y dijo que estará dentro de las opciones, pero aseguró que prefiere el ejecutivo. Después, ratificó: “me veo en la oferta electoral posible dentro de Cambiemos”. Sin embargo aclaró: “no sé donde”.

Foulkes, uno de los pocos intendentes con peso de Cambiemos en Río Negro junto al cipoleño Aníbal Tortoriello, no tiene reelección. En consecuencia, si aspira a seguir en política, sus posbiles candidaturas serán a legislador provincial, diputado o senador nacional, gobernador o vicegobernador.

Por eso, la frase “prefiero el Ejecutivo” habilitó interpretaciones.

“Yo soy metódico” subrayó el jefe comunal. “De acá a fin de año estoy planificando etapas: reunión con los intendentes, reunión con presidentes de comités, renovación de autoridades del radicalismo y reunión del conjunto de Cambiemos”.

Y aseguró que “se viene un año de procesos internos en la UCR, el PRO y el Espacio Carrió. Después, otro de consolidación de Cambiemos. Y después veremos las políticas de alianzas y más tarde las candidaturas”, evaluó.