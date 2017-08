Pesatti: Votar a Juntos para frenar el Fondo del Conurbano

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti puntualizó que Río Negro podría perder una masa salarial y un aguinaldo para el sector público, en caso de reestablecerse el Fondo del Conurbano Bonaerense. Y dijo que ese tema se pone en juego en el presente proceso electoral.

“Un tema concreto que se pone en juego en este proceso electoral es si habrá o no Fondo del Conurbano”, sostuvo Pesatti en diálogo con Radio Patagonia. Enfatizó que “si como rionegrinos no tomamos conciencia de lo que ello significa para nosotros, y el domingo nuestro voto no está dirigido en nuestra propia defensa, vamos a lamentar toda la vida lo que no hagamos ahora.”

“Si crean el Fondo del Conurbano nos sacarán dinero a las provincias. Y a Río Negro, concretamente, no sacarán alrededor de dos mil millones de pesos por año, lo que equivale a una masa salarial más un aguinaldo de todo el sector público. Si nos quitan esos recursos -continuó explicando Pesatti- se notará en cada rincón de la provincia e instantáneamente: en el pago de sueldos a los empleados, en el pago a los proveedores, a los prestadores de servicios, en el comercio, en la cadena de pagos”, añadió el presidente del parlamento.

El vicegobernador dijo que “necesitamos como nunca que las provincias pongan en el Congreso representantes reales de sus intereses, porque los oficialistas apoyarán lógicamente lo que ya está impulsando el macrismo y por el lado de la oposición, con una jefa de senadora de la provincia de Buenos Aires, tampoco es necesario pensar demasiado respecto a las decisiones que tomarán, incluso poniendo en valor el silencio que Cristina mantuvo durante toda la compaña sobre la creación de este fondo.”

“Nosotros no estamos en contra de nadie porque preferimos poner todas las energías a favor de lo que necesitamos garantizarle a la provincia. Y el presente no está pidiendo a gritos que focalicemos nuestra atención sobre lo que pretenden hacer desde Buenos Aires, porque si ello sucede, y crean el fondo del conurbano, vamos a pagar automáticamente una decisión que nos significará la pérdida de dos millones de pesos anuales”, señaló por último Pesatti”.