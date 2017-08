El ARI pidió no desviar el eje del debate. “No, es no”

(ADN).- “El acuerdo con Rusia refiere a la investigación y al desmantelamiento de las centrales nucleares como objetivo. No quieran desviar el eje del debate. ¡Ya es tarde!”. De esta manera, el compañero de fórmula de Magdalena Odarda, salió al cruce de las declaraciones del diputado Sergio Wisky (Cambiemos) que reveló que la senadora votó en favor del acuerdo.

Felipe Scilipoti pidió no embarrar la cancha. “No, es no”, expresó en referencia a la instalación de la central en cualquier sitio de la Patagonia, y evaluó que el macrismo saca ahora a relucir esta información porque “está perdiendo” con Odarda.

“Lamentamos que el subsecretario Julián Gadano no haya respondido ninguno de los argumentos que hemos planteado contra la instalación de la central nuclear china en Río Negro” manifestó. “Semejante silencio no hace más que confirmar nuestra posición”, agregó. Y sentenció: “Es una falta de respeto a los rionegrinos no responder a nuestros cuestionamientos”.

El pre candidato a diputado nacional por la CC-ARI indicó: “Nuestra posición fue siempre clara. No es no a la mega-minería con cianuro que ustedes defienden. No es no al fracking, que destruye las chacras de los productores. No es no a cualquier central nuclear porque queremos energías limpias. Magdalena Odarda impulsó en los 90’ la ordenanza no nuclear en Sierra Grande; y fue la única que votó en negativo, en 2014, los acuerdos con China”.

Y aclaró: “El acuerdo con Rusia refiere a la investigación y al desmantelamiento de las centrales nucleares como objetivo. No quieran desviar el eje del debate. ¡Ya es tarde!”, concluyó.