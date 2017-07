Un soldado inglés en la Fragata Libertad. Carta a Macri

(*Ruben Pablos y Veteranos de Guerra de Río Negro).- Nuevamente los Veteranos de Guerra de Malvinas sentimos que se ha llevado adelante una deshonra a la Patria por acciones realizadas por representantes del gobierno nacional que usted preside.

¿Cómo ha sido posible que en nuestro buque insignia como es la Fragata Libertad, que es nuestro mayor exponente de la flota de la Armada Argentina, que se representa como símbolo de Soberanía y libertad al mundo, haya estado como tripulante un soldado del imperio británico?

Un soldado de un ejército que representa al enemigo que acabó con la vida de cientos de compatriotas que dieron su vida en defensa de nuestra soberanía y que al día de hoy sigue negándose a cumplir lo que dictamina la resolución de las Naciones Unidas que es sentarse para establecer mediante el diálogo la devolución de nuestro territorio.

Un soldado de un ejército que representa al enemigo no solo en la guerra de Malvinas sino de un enemigo desde los albores de nuestras Patria.

Porque debemos decirlo con todas las letras, el imperio británico es el enemigo de la Patria desde siempre!!!.

Lo ha sido en el inicio allá en 1806 en las históricas invasiones inglesas como también lo ha sido en la última guerra mantenida por nuestro País como fue en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur.

Y ha sido, y sigue siendo, el mismo que mediante tratados, acuerdos y convenios engañosos y poco claros nos vienen dominando cultural y económicamente, robando todos nuestros recursos y el futuro de nuestro Pueblo.

¿Cómo se puede querer ser amigo de un enemigo que nos sigue doblegando, que ante cualquier intento de diálogo nos pone de rodillas haciendo que las negociaciones siempre salgan en favor de ellos?

¿Cómo se puede seguir respondiendo más a los intereses y deseos del imperio que a los de nuestro pueblo?

¿Será quizás que nuestros representantes están padeciendo el síndrome de Estocolmo?

Y no nos confundamos: No buscamos instigar y mucho menos resolver los conflictos mediante una guerra. Hemos padecido esa atrocidad, sabemos de lo que hablamos y podemos decir con fundamento un rotundo No a la guerra.

Solo pretendemos que nos devuelvan lo que es nuestro, que nos dejen de robar y manejar según sus intereses.

Pretendemos poder actuar como un país Soberano y libre como el que somos.

Por lo expuesto repudiamos enérgicamente el episodio del soldado enemigo tripulante en nuestra Fragata Libertad.

Exigimos al Sr. Presidente Mauricio Macri que no se repitan más este tipo de acciones.

Exigimos no seguir avanzando en negociaciones con el gobierno británico, que solo benefician al imperio británico, hasta que nos devuelvan nuestras Malvinas.

Exigimos también declárese la nulidad del acuerdo de Madrid (1989-1990) que es en beneficio del imperio británico y en desmedro de los intereses de Nuestra Patria.

Y si así no lo hiciese que el Pueblo y la Nación Argentina lo demande…..

*Veterano de Guerra de Malvinas

Director de Veteranos de Guerra de la provincia de Río Negro