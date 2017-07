Servicio de colectivos: interpelan al intendente de Dina Huapi

En la sede del Concejo Deliberante de Dina Huapi, se realizó hoy la interpelación al intendente de la localidad, Danilo Rojas, donse los concejales indagaron sobre las gestiones realizadas por el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que une Dina Huapi con Bariloche.

El tema de la interpelación sobre el transporte urbano, fue a pedido del grupo de vecinos auto convocados, quienes exigieron conocer todas las gestiones realizadas por el intendente Danilo Rojas desde 2015 a la fecha. Entienden que desde entonces se les ha recortado el servicio, que hubo momentos de zozobra y que el municipio de Bariloche tiene la decisión de que la empresa Las Grutas no ingrese más a Bariloche.

Con la presencia de los tres integrantes del Concejo Deliberante, Félix Chamorro, Alejandro Corbatta y Silvia Mosman, secretarios del Poder Ejecutivo y vecinos, se llevó adelante la sesión para requerir explicaciones al Ejecutivo, incluso con preguntar sugeridas por los vecinos.

Por su parte el intendente Rojas explicó que se han mantenido numerosas reuniones con su par de Bariloche, Gustavo Gennuso, así como con el gobernador provincial Alberto Weretilneck y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y garantizó por sus conversaciones con el Ejecutivo provincial, que no se va a cortar el servicio a Bariloche y que los vecinos podrán viajar tranquilamente. Además, expresó que no apoyó los cortes de rutas realizados, porque confía en que las gestiones tendrán éxito y no consideró necesario avalar ese tipo de manifestaciones populares.

También adelantó que se está haciendo un relevamiento del transporte que funciona actualmente, para ver cuáles son los números reales de pasajeros y del impacto económico que implica. Asimismo y a pedido de los ediles, Rojas se comprometió en integrar a los concejales dinahuapense a las reuniones con el gobierno provincial y con el municipio de Bariloche con el objetivo de encontrar una solución definitiva.