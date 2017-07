Retirados anuncian amparos y denuncias contra funcionarios

(ADN).- Policías retirados volvieron a plantear públicamente sus quejas por la falta de actualización de sus haberes. Dicen que el gobierno no tiene voluntad política para resolver el problema. Y adelantaron que si el 11 de julio no hay respuestas concretas, avanzarán con amparos y denuncias judiciales.

El reclamo está sostenido en que los policías retirados cobran de acuerdo a los aumentos de los agentes que están en actividad. Y luego de los incrementos que ha tenido la fuerza de seguridad, ellos no han podido sumarse a ese beneficio, ya que debe ser aprobado por ANSES. Para ello, dice, el gobierno debe hacer un trámite ante el organismo nacional.

Los retirados aseguran que son 740 las familias que están peleando por la actualización salarial.

“La desconfianza asoma más que nunca”, dijeron en un comunicado. “El gobierno dice que estamos trabajando en el tema, pero nosotros decimos: desconfiamos”, agregan. “Llevamos tres meses de reclamos y aún no está el resultado del trabajo. No hay decisión política tomada, no hay decreto de aumento. Dicen que nosotros respondemos a intereses políticos de la oposición y en verdad solo respondemos a nuestros intereses solidarios y cada camarada es libre de disfrutar de su voluntad”.

Los policías aseguran también desconfiar de afirmaciones que autoridades del gobierno habrían expresado en torno al reclamo que ya lleva varias semanas, tales como “esta semana sale el decreto de aumento” y “vamos a cobrar todos juntos”, o “que va a ser retroactivo a marzo”. “Desconfiamos. Nosotros decimos que la semana en días hábiles termina el viernes 07 de Julio del 2017; les quedan 72Hs. Y no hay número de expediente que lo tramita. ¿Alguien cree que van a sacar el Decreto en tres días? De boca de muy buena fuente dicen a partir del 01 de Julio, es decir esto jubilados perderían el retroactivo a marzo. El resto a juicio con un bono a 100 años”, continuaron.

“Hemos intentado abrir un canal de diálogo, no responden al pedido”, se quejaron.

Los retirados informaron que se presentó la denuncia administrativa ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y se presentó el pedido de intervención a la Defensoría del Pueblo.

“Si no hay número de expediente, proyecto de Decreto que nos demuestre la preocupación y la ocupación por parte de las autoridades del gobierno el día 11 de Julio se presentarán los recursos de amparos ante los distintos juzgados laborales de la provincia. Se preparan las denuncias contra los funcionarios, por la posible comisión de delitos: incumplimiento a los deberes de funcionario público, abandono de persona, discriminación, defraudación contra el erario público y malversación”, finalizaron.