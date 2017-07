“Nos vamos a hacer escuchar en Buenos Aires”

(ADN).- El oficialiamo lanzó su campaña en Roca. Ratificó su compromiso de defender los intereses de los rionegrinos. Fabián Gatti, primer candidato a diputado aseguró: “vamos a poner nuestra voz en Buenos Aires y nos vamos a hacer escuchar”.

Así, Juntos Somos Río Negro inició su campaña electoral con un acto encabezado por del gobernador Alberto Weretilneck, sus candidatos a diputados y principales referentes.

El Mandatario destacó que esta fuerza política “viene a refrescar tantos años de las mismas caras y de las mismas cosas en Río Negro”. También adelantó que los únicos que van a defender los intereses de los rionegrinos en Buenos Aires “son los candidatos de Juntos Somos Río Negro”.

Por su parte, el primer candidato a diputado nacional, Fabián Gatti, enfatizó: “tenemos un solo objetivo: conseguir el bienestar y la paz en toda nuestra provincia. Sigamos juntos construyendo este camino”. Y agregó: “Tenemos una sola bandera que envuelve el sueño de todos los rionegrinos. Es la bandera de Río Negro”

Weretilneck resaltó que el gobierno de Juntos Somos Río Negro representa “una forma distinta de conducir al Estado” porque se piensa de otra manera “nuestra relación con la gente”, y pasa por resolver los problemas “sin importar el lugar donde viven ni del partido político en que se encuentren”. En tal sentido, sostuvo que “nunca nos van a escuchar agraviar a alguien Nunca nos va a escuchar faltarle el respeto a alguien a pesar de todo lo que nos dicen. Nosotros hablamos de nosotros. De lo que hacemos, de nuestros sueños, de nuestras frustraciones, de nuestras ideas y cuando corresponde, de nuestros fracasos”.

“Esto somos nosotros. Somos una fuerza que vino a refrescar tantos años en Río Negro de las mismas caras y de las mismas cosas. Somos el primer gobierno en muchos años que no pertenece a los dos partidos tradicionales. No venimos a juzgarlos porque hay grandes historias en los dos partidos pero son proyectos acotados. Ya no le van a cambiar la vida a la gente. Les interesa pelearse entre ellos mismos. Se discute por los grandes negocios de la política argentina, pero el gran negocio del pueblo rionegrino es tener voto, tener orgullo, dignidad, y esto solo lo garantiza Juntos Somos Río Negro”, enfatizó

En otro momento de su discurso, el gobernador sostuvo: “Cuando Fabián (Gatti) sea Diputado nacional, no vamos a levantar la mano para que ninguna ley nos perjudique. Vamos a levantar la mano para que los rionegrinnos vivamos mejor”. Agregó que ni a Cambiemos ni al Frente para la Victoria “les importa lo que les pase a los rionegrinos. Eso es lo que nos importa a nosotros. Así que les pido a todos que salgamos a la calle, que llevemos nuestras ideas, nuestros proyectos. La gente tiene ganas de votar con alegría y a Juntos Somos Río Negro”.

Por su parte, Fabián Gatti puntualizó que los representantes del Frente para la Victoria o de Cambiemos van a tener problemas cuando lleguen a Buenos Aires: “primero, le van a tener que preguntar a Cristina o a Mauricio Macri si pueden representar los problemas de sus pueblos. Tal vez sí, tal vez no. El tablero nacional es complejo. Nosotros no vamos a tener esa dificultad porque tenemos un solo mandato: el del pueblo de la provincia de Río Negro”.

Gatti recordó que en las elecciones de 2015, el pueblo rionegrino le dio un respaldo y un mandato que significó “el mayor impacto porcentual en una elección” en la historia de la provincia. Y ese mandato “fue la partida de nacimiento de esto que hoy es una herramienta en serio al servicio de todo el pueblo de la provincia. Lo único que interesa son los problemas, los intereses, las dificultades de los rionegrinos. Para todos ellos, para poder representarlos, vamos a poner nuestra voz en Buenos Aires y nos vamos a hacer escuchar”.

“Tenemos una sola bandera que envuelve el sueño de todos los rionegrinos. Es la bandera de Río Negro. Tenemos un solo objetivo; conseguir el bienestar y la paz en toda nuestra provincia. Sigamos juntos construyendo este camino porque todos Juntos Somos Río Negro”.