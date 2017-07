JSRN de Roca cuestionó la política de tierras del municipio

“La falta de gestión de (Martín) Soria que no vela por los derechos de los roquenses para que puedan acceder a un terreno y vivir dignamente”, denunció la Militancia Juvenil de Juntos Somos Rio Negro de General Roca y repudió la expulsión de familias en la reciente toma en la localidad.

JSRN señaló que “nuevamente se ve reflejada la ineficiencia de Banco de Tierras del Municipio de Roca. Miles

de roquenses se inscriben esperando acceder a un terreno y poder cumplir el sueño de su casa pero luego de presentar la documentación esperan años y no tienen respuesta” y agregó que “Soria inaugura rotondas que no tienen una función esencial y asfalta calles donde están los terrenos de sus socios. Sin embargo con el superávit de millones de pesos de la ciudad, no tiene la voluntad de gestionar lotes para los vecinos”.

Se hace referencia al asentamiento Argentinos ubicado al norte de la calle Libertador, detrás del barrio Fiske Menuco en tierras que son del municipio, donde hace una semana un grupo de vecinos “desesperados por tener su casa y al no tener una respuesta por parte del Banco de Tierras se vieron obligados a ocupar ese espacio. Este tipo de violencia y falta de contención por parte del sistema municipal la padecen miles de familias de la comuna”.

Manifiesta JSRN que “el intendente Soria en vez de darles solución los denuncio y sufrieron un desalojo el sábado pasado. Pero los vecinos ante la falta de respuestas volvieron a ocupar esos terrenos y lamentablemente volverán a ser víctimas de otro desalojo tras cumplirse una intimación judicial de 24 horas”. (foto Río Negro)