El MACRO retiró su oferta y se cayó la venta del Patagonia

Banco Macro no seguirá adelante con una oferta final para comprar Banco Patagonia al Banco do Brasil tras iniciar negociaciones exclusivas a principios de este mes, según dos personas con conocimiento del tema la informaron a la agencia Bloomberg. Consultados, en el Macro no hicieron comentarios, según informó Clarín.

Macro, propiedad de Jorge Brito, fue el último postor en la carrera para comprar una participación mayoritaria en el Patagonia, lo que pone en riesgo el proceso de venta. BBVA Banco Francés e Itaú Unibanco se retiraron después de ser preseleccionados junto con Macro, que había presentado una oferta que valuaba al banco en US$1.800 millones. Apenas cinco bancos manejan el 70% del mercado cambiario nacional.

Macro recaudó US$ 766 millones el mes pasado en una venta de acciones tras señalar que quería buscar adquisiciones. Banco do Brasil, el mayor banco por activos de Latinoamérica, contrató a JPMorgan Chase & Co. en 2016 para asesorarlo sobre una posible venta de su filial argentina en tanto buscaba formas de mejorar sus ratios de capital. Macro surgió como el primer postor cuando BBVA Francés enfrentó obstáculos regulatorios tras negarse a pagar US$ 74,2 millones en impuestos sobre la renta de 2016, dejando al banco envuelto en una disputa judicial.

Banco do Brasil ha dicho previamente que podría vender acciones de Patagonia en una oferta secundaria si no alcanza un acuerdo en su precio objetivo.