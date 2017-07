Crece la protesta por la instalación de la usina nuclear

(ADN).- Viedma se convirtió en el epicentro de la protesta ciudadana contra la instalación de la usina nuclear en la costa atlántica rionegrina, más aún ante la presencia de una comisión de técnicos que recorrieron el litoral marítimo de la zona que generó reclamos de vecinos ante el hotel Austral -donde se alojaron los visitantes- y anoche la Catedral de Viedma se vio colmada ante la convocatoria de una asamblea extraordinaria. La oposición a este proyecto se plasmó también en horas de la noche frente a la Residencia de los Gobernadores, en la avenida 25 de Mayo.

Pese a la opinión del gobierno provincial, el tema está instalado en plena campaña electoral y es un disgusto para el oficialismo, si bien tiene a esta ciudad como el principal punto de oposición.

La Asamblea No Nuclear de ayer en la Catedral volvió a criticar que desde el Ejecutivo no se informa sobre el desarrollo de la instalación de la usina y su posible emplazamiento. Sin duda la falta de precisiones es un elemento que no ayuda a aliviar tensiones.

La Catedral tuvo una presencia masiva y su capacidad se vio colmada y se decidió antre otros temas, pedir información al gobierno sobre la presencia de estas delegaciones a la zona y se solicitó a los presentes no responder a agresiones y garantizar movilizaciones que transmitan tranquilidad a la población. Para el sábado, a las 16, se prevé un nuevo encuentro en la iglesia.



En Sierra Grande

Distinta fue la presencia de la delegación de técnicos en Sierra Grande, donde no hubo manifestación de protesta por la radicación de la planta nuclear, mientras que en contrario la mayor parte de la población se expresó a favor de esta radicación.

La visita en esta localidad comprendió una recorrida por los mismos lugares donde previamente estuvieron especialistas de INVAP y de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Se trata de una posible localización en el ejido de Sierra Grande, a unos 40 kilómetros al norte de Playas Doradas, sobre el litoral atlántico. En esta recorrida -según pudo saber esta agencia- se procura una instalación de la usina eléctrica a una altura de 14 metros sobre el nivel del mar. (foto diario Río Negro)