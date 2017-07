Arrieta dijo que el tema nuclear no afectará al turismo

(ADN).- A pesar del esfuerzo inicial del gobierno para que el tema de la instalación de la usina nuclear en la costa atlántica rionegrina, no se mezcle en la actual campaña electoral y tratar de soslayar el debate en la sociedad, no sólo nada de eso sucedió, sino que ahora son los propios funcionarios del Ejecutivo los que introducen la temática nuclear en sus declaraciones.

La secretaria de Turismo de Río Negro, Silvia Arrieta, dijo en Radio Noticias de Viedma, que “no le ve una relación” a que el turismo no venga a la provincia por la radicación de la planta y puso como ejemplo que “”San Carlos de Bariloche es un lugar donde se trabaja muchísimo sobre la energía nuclear, el Instituto Balseiro tiene el reactor R6, está el INVAP, está a 45 kilómetros Pilcaniyeu con el enriquecimiento de uranio y Bariloche no dejó y no bajó su nivel de turismo internacional o turismo nacional que nos está visitando”.

¿Qué motivó a la funcionaria abordar el tema, más allá de la requisitoria periodístico radial? Quizás pensó que su opinión “especializada” en turismo -no en la cuestión nuclear- ayudaría a despejar cualquier fantasma que afecte la actividad en Río Negro, o fue su propósito responder a la movilización de ayer en la plata del Espigón, en Viedma, o se adelantó a la demanda que las empresas operadoras de turismo piensan plantear al gobierno.

La actividad turística tiene la piel sensible ante este tema, incluso Arrieta tendría que saber que el turismo ya enfrenta como un problema la cuestión del calentamiento global, porque tampoco puede escapar a ese fenómeno. Los destinos ya se están viendo afectados por el cambio climático, y la población está cada vez es más sensible al impacto ambiental en las decisiones que toma sobre su forma de vida, incluido el lugar adonde ir de vacaciones.

El turismo depende de un medio ambiente limpio para mantener el éxito del destino, sobre todo en la patagonia considerada en el mundo como región no contaminada.

Desde esta perspectiva, poco se entienden sus declaraciones. La secretaría de Turismo está lejos de poder opinar científicamente sobre el tema, ni técnicamante sobre seguridad en el funcionamiento de usinas nucleares, entonces declarar que la cuestión que hoy moviliza a parte de los rionegrinos tiene una incidencia nula en el desarrollo turístico provincial, al menos hoy es temeraria y además no aporta información sobre sus aseveraciones, ni ayuda a brindar claridad sobre este debate